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Боевики обстреляли Золотое-4, повреждены дома

Суббота, 21 декабря 2019, 14:46
Боевики обстреляли Золотое-4, повреждены дома

В Золотом-4 Луганской области в результате обстрела боевиков повреждены жилые дома.

Источник: полиция Луганской области

 

Дословно: "Сегодня утром, со стороны г. Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли м. Золотое-4 Попаснянского района.

В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. Свободная.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

 

Детали: На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники ГУНП. Данный факт зарегистрирован.

Предыстория:

  • 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.
  • 26 октября президент Владимир Зеленский ездил в Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск. В частности, одному из людей в военной форме Зеленский сказал: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".

Украинская правда

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Темы: Луганская областьобстрелРазведение силЗолотое
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