НБУ: Мітинг "фанатів" Динамо під стінами Нацбанку згорнули
Субота, 21 грудня 2019, 16:51
Мітинг фубольних фанатів київського "Динамо" під стінами Національного банку України згорнули.
Джерело: сторінка НБУ у Facebook
Дослівно: "Замовники мітингу під стінами НБУ помітили, що засідань судів за темами навколо "ПриватБанку" не буде ще до кінця січня і згорнули мітинг ... Замовники, мабуть, провели секвестр бюджету. Чи перенесли видатки на наступний рік".
Деталі: За повідомленням Нацбанку, з-під будівлі фінрегулятора зникли палатки, авто, металеві бочки та сцена.
Що передувало:
- Компанії братів Ігоря та Григорія Суркіса вимагають від НБУ повернення їх вкладів у ПриватБанку після націоналізазіції у розмірі 1 млрд 265 тисяч гривень, 265,9 тисяч доларів і 7,9 тисяч євро.
- В НБУ заявили, що немає жодного рішення жодного суду, яке зобов'язувало би Нацбанк виплачувати кошти акціонерам ФК "Динамо".
- Під будівлю НБУ прийшли протестувальники з прапорами з символікою ФК "Динамо", називаючись вболівальниками ФК "Динамо" (Київ). Офіційно на мітингу виступав президент фанклубу "Динамо Київ" Сергій Михайленко, що отримує зарплату у столичному клубі.
- Ультрас "Динамо" заявили, що не мають відношення до протестів перед НБУ, а мітинг, ймовірно, проплачений.
Українська правда