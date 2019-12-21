НБУ: Мітинг "фанатів" Динамо під стінами Нацбанку згорнули

Мітинг фубольних фанатів київського "Динамо" під стінами Національного банку України згорнули.

Джерело: сторінка НБУ у Facebook

Дослівно: "Замовники мітингу під стінами НБУ помітили, що засідань судів за темами навколо "ПриватБанку" не буде ще до кінця січня і згорнули мітинг ... Замовники, мабуть, провели секвестр бюджету. Чи перенесли видатки на наступний рік".

Деталі: За повідомленням Нацбанку, з-під будівлі фінрегулятора зникли палатки, авто, металеві бочки та сцена.

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