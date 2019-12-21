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НБУ: Мітинг "фанатів" Динамо під стінами Нацбанку згорнули

Субота, 21 грудня 2019, 16:51
НБУ: Мітинг фанатів Динамо під стінами Нацбанку згорнули

Мітинг фубольних фанатів київського "Динамо" під стінами  Національного банку України згорнули. 

Джерело: сторінка НБУ у Facebook 

Дослівно: "Замовники мітингу під стінами НБУ помітили, що засідань судів за темами навколо "ПриватБанку" не буде ще до кінця січня і згорнули мітинг ...  Замовники, мабуть, провели секвестр бюджету. Чи перенесли видатки на наступний рік".

Деталі: За повідомленням Нацбанку, з-під будівлі фінрегулятора зникли палатки, авто, металеві бочки та сцена.  

Що передувало: 

  • Компанії братів Ігоря та Григорія Суркіса вимагають від НБУ повернення їх вкладів у ПриватБанку після націоналізазіції у розмірі 1 млрд 265 тисяч гривень, 265,9 тисяч доларів і 7,9 тисяч євро.
  • В НБУ заявили, що немає жодного рішення жодного суду, яке зобов'язувало би Нацбанк виплачувати кошти акціонерам ФК "Динамо". 
  • Під будівлю НБУ прийшли протестувальники з прапорами з символікою ФК "Динамо", називаючись вболівальниками ФК "Динамо" (Київ). Офіційно на мітингу виступав президент фанклубу "Динамо Київ" Сергій Михайленко, що отримує зарплату у столичному клубі.
  • Ультрас "Динамо" заявили, що не мають відношення до протестів перед НБУ, а мітинг, ймовірно, проплачений. 

Українська правда

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Теми: НБУСуркісПриват
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