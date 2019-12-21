НБУ: Митинг "фанатов" Динамо под стенами Нацбанка свернули

Митинг фубольних "фанатов" киевского "Динамо" под стенами Национального банка Украины свернули.

Источник: страница НБУ в Facebook

Дословно: "Заказчики митинга под стенами НБУ заметили, что заседаний судов по темам вокруг "ПриватБанка" не будет еще до конца января и свернули митинг ... Заказчики, видимо, провели секвестр бюджета. Или перенесли расходы на следующий год".

Детали: По сообщению Нацбанка, из-под здания финрегулятора исчезли палатки, авто, металлические бочки и сцена.

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