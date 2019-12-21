НБУ: Митинг "фанатов" Динамо под стенами Нацбанка свернули

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Суббота, 21 декабря 2019, 17:51

Митинг фубольних "фанатов" киевского "Динамо" под стенами Национального банка Украины свернули.

Источник: страница НБУ в Facebook

Дословно: "Заказчики митинга под стенами НБУ заметили, что заседаний судов по темам вокруг "ПриватБанка" не будет еще до конца января и свернули митинг ... Заказчики, видимо, провели секвестр бюджета. Или перенесли расходы на следующий год".

Детали: По сообщению Нацбанка, из-под здания финрегулятора исчезли палатки, авто, металлические бочки и сцена.

Предистория:

  • Компании братьев Игоря и Григория Суркиса требуют от НБУ возврата их вкладов в "ПриватБанке" после национализазиции в размере 1 млрд 265 тыс. гривен, 265,9 тыс. долларов и 7,9 тыс. евро.
  • В НБУ заявили, что нет ни одного решения ни одного из судов, которое обязывало бы Нацбанк выплачивать средства акционерам ФК "Динамо".
  • Под здание НБУ пришли протестующие с флагами с символикой ФК "Динамо", называясь болельщиками ФК "Динамо" (Киев). Официально на митинге выступал президент фанклуба "Динамо Киев" Сергей Михайленко, получающий зарплату в столичном клубе.
  • Ультрас "Динамо" заявили, что не имеют отношения к протестам перед НБУ, а митинг, вероятно, проплачен. 

Украинская правда
Темы: НБУ Суркис Приват


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