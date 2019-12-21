Бойовики порушили "тишу" 6 разів, пошкодили житловий будинок - ООС

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 6 разів, втрат серед військовослужбовців ОС внаслідок ворожих обстрілів немає.

Джерело: пресцентр штабу Операції об'єднаних сил

Деталі: Бойовики вели обстріли підрозділів ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Зокрема, 2 обстріли було здійснено по позиціях ОС в районі н.п.Кримське – із 120 мм мінометів випущено 12 мін; поблизу н.п. Зайцеве - обстріл позицій українських захисників зафіксовано з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також бойовики обстріляли н.п. Хутір Вільний з міномету калібру 82 мм, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок.

Поруч з Новотроїцьким російські найманці вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, двічі поблизу н.п. Піски - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Дослівно: "На ділянці розведення сил та засобів №1 ситуація залишається стабільною, режим "Тиша" дотримується, на ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. тривають заходи щодо дотримання режиму "Тиша".

Що передувало:

20 грудня збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 10 разів, противник обстріляв позиції сил ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу 1 військовослужбовець ОС сил отримав поранення, ще один під час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї.