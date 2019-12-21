Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики порушили "тишу" 6 разів, пошкодили житловий будинок - ООС

Субота, 21 грудня 2019, 17:48
Бойовики порушили тишу 6 разів, пошкодили житловий будинок - ООС

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 6 разів, втрат серед військовослужбовців ОС внаслідок ворожих обстрілів немає. 

Джерело: пресцентр штабу Операції об'єднаних сил 

Деталі: Бойовики вели обстріли підрозділів ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Зокрема, 2 обстріли було здійснено по позиціях ОС в районі н.п.Кримське – із 120 мм мінометів випущено 12 мін; поблизу н.п. Зайцеве - обстріл позицій українських захисників зафіксовано з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. 

Також бойовики обстріляли н.п. Хутір Вільний з міномету калібру 82 мм, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок.

Поруч з Новотроїцьким  російські найманці вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, двічі поблизу н.п. Піски - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Дослівно: "На ділянці розведення сил та засобів №1 ситуація залишається стабільною, режим "Тиша" дотримується, на ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. тривають заходи щодо дотримання режиму "Тиша". 

Що передувало: 

20 грудня збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 10 разів, противник обстріляв позиції сил ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу 1 військовослужбовець ОС сил отримав поранення, ще один під час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: