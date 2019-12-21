В субботу вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 6 раз, потерь среди военнослужащих ОС в результате вражеских обстрелов нет.

Источник: пресс-центр штаба Операции объединенных сил

Детали: Боевики вели обстрелы подразделений ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В частности, 2 обстрела зафиксированы по позициям ОС в районе н.п.Крымское - из 120 мм минометов выпущено 12 мин; вблизи н.п. Зайцево - обстрел позиций сил ОС зафиксирован из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также боевики обстреляли н.п. Хутор Вольный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

Рядом с Новотроицким российские наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов, дважды вблизи н.п. Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Дословно: "На участке разведения сил и средств №1 ситуация остается стабильной, режим "Тишина" соблюдается, на участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".

Напомним:

20 декабря вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 10 раз, противник обстрелял позиции сил ОС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела 1 военнослужащий ОС сил получил ранение, еще один при наблюдении в оптический прибор устройство получил поражение сетчатки глаза в результате использования противником лазерного оружия.