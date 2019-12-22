Українських військових навчатимуть англійської мови

4922 перегляди
Неділя, 22 грудня 2019, 01:17

З 2020  року у Збройних силах хочуть серйозно покращити якість вивчення англійської мови на всіх рівнях. 

Джерело: заступник начальника Генштабу Сергій Наєв, повідомляє BBC

Пряма мова: "Всі військовослужбовці, починаючи від солдата до генерала, будуть поступово вивчати англійську мову, щоб знати і вміти використовувати штабні документи. І щоб можна було нормально спілкуватися під час міжнародних навчань".

Деталі: За словами начальника Генштабу, вивчення англійської мови - один зі шляхів наближення української армії до стандартів НАТО.

У наступному році в ЗСУ мають посилити вивчення англійської мови, у тому числі за допомогою інструкторів західних партнерів.

Наєв додав, що вивчення англійської стане одним з факторів мотивації для тих військових, хто розраховує на зростання по службі: "Буде надаватися перевага тому офіцеру чи сержанту, який знає англійську мову".

Нагадаємо: 

  • Перша спроба навчити англійської Збройні сили була ще за президентства Віктора Ющенка.
  • Верховна Рада закріпила у Конституції курс України на Європейський союз та НАТО.

Теми: армія НАТО


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Головні новини суботи і ночі: ціна на газ, причини пожежі в Одесі 22 грудня 2019, 08:00
Військовим США заборонили встановлювати додаток TikTok 22 грудня 2019, 04:26
В Білорусі затвердили план оборони країни  20 грудня 2019, 00:33
Усі новини
Головні новини
Українці обрали політика і подію року
Білий дім заморозив допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу
Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих
Усі новини
holiday

Безалкогольний глінтвейн: три рецепти

їжа

2 причини, через які олів'є має зникнути із вашого новорічного столу

Лайфхаки

Різдвяний віночок своїми руками: 5 простих кроків