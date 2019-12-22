Українських військових навчатимуть англійської мови

З 2020 року у Збройних силах хочуть серйозно покращити якість вивчення англійської мови на всіх рівнях.

Джерело: заступник начальника Генштабу Сергій Наєв, повідомляє BBC

Пряма мова: "Всі військовослужбовці, починаючи від солдата до генерала, будуть поступово вивчати англійську мову, щоб знати і вміти використовувати штабні документи. І щоб можна було нормально спілкуватися під час міжнародних навчань".

Деталі: За словами начальника Генштабу, вивчення англійської мови - один зі шляхів наближення української армії до стандартів НАТО.

У наступному році в ЗСУ мають посилити вивчення англійської мови, у тому числі за допомогою інструкторів західних партнерів.

Наєв додав, що вивчення англійської стане одним з факторів мотивації для тих військових, хто розраховує на зростання по службі: "Буде надаватися перевага тому офіцеру чи сержанту, який знає англійську мову".

Нагадаємо: