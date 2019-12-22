Украинских военных будут обучать английскому языку

С 2020 года в Вооруженных силах хотят серьезно улучшить качество изучения английского языка на всех уровнях.

Источник: заместитель начальника Генштаба Сергей Наев, сообщает BBC

Прямая речь: "Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений".

Детали: По словам начальника Генштаба, изучение английского языка - один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.

В следующем году в ВСУ должны усилить изучение английского языка, в том числе с помощью инструкторов западных партнеров.

Наев добавил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе: "Будет предоставляться преимущество потому офицеру или сержанту, который знает английский язык".

Напомним: