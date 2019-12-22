Украинских военных будут обучать английскому языку
С 2020 года в Вооруженных силах хотят серьезно улучшить качество изучения английского языка на всех уровнях.
Источник: заместитель начальника Генштаба Сергей Наев, сообщает BBC
Прямая речь: "Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений".
Детали: По словам начальника Генштаба, изучение английского языка - один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.
В следующем году в ВСУ должны усилить изучение английского языка, в том числе с помощью инструкторов западных партнеров.
Наев добавил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе: "Будет предоставляться преимущество потому офицеру или сержанту, который знает английский язык".
Напомним:
- Первая попытка обучить английскому Вооруженные силы была еще при президентстве Виктора Ющенко.
- Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО.