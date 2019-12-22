На Донбасі поранено українського військового

У неділю внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Джерело: пресцентр Міноборони

Деталі: Від початку доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли підрозділів Об’єднаних сил.

З 06.10 ранку окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по захисниках н.п. Піски. Ворог вів щільний обстріл протягом півгодини.

Також противник з 10.40 до 11.25 від окупованого н.п. Сміле застосував по нашим позиціям в районі Кримського АГС та стрілецьке озброєння.

Дослівно: "Сьогодні, за наявною інформацією, внаслідок ворожих прицільних обстрілів один наш захисник отримав поранення. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя".