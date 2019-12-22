На Донбассе ранен украинский военный

В воскресенье в результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Источник: пресс-центр Минобороны

Детали: С начала суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска осуществили два обстрела подразделений Объединенных сил.

С 06.10 утра оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по защитниках н.п. Пески. Враг вел плотный обстрел в течение получаса.

Также противник с 10.40 до 11.25 от оккупированного н.п. Смелое применил по украинским позициям в районе Крымского АГС и стрелковое вооружение.

Дословно: "Сегодня, по имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов один наш защитник получил ранения. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь".