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Бойовики вбили одного військового, ще одного поранено - ООС

Неділя, 22 грудня 2019, 17:29
Бойовики вбили одного військового, ще одного поранено - ООС

У неділю в зоні проведення операції Об'єднаних сил  внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ОС загинув, ще один отримав поранення. 

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: 22 грудня збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 5 разів.

Дослівно: "Противник обстріляв позиції підрозділів ОС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.  3 обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано поруч з Пісками – зі стрілецької зброї; неподалік н.п. Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, біля Красногорівки – зі стрілецької зброї".

Деталі: Також 2 обстріли позицій українських військових зафіксовано неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, в районі н.п. Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Нагадаємо,

  • 21 грудня збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 6 разів, вели обстріли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також бойовики обстріляли н.п. Хутір Вільний з міномету калібру 82 мм, у результаті чого було пошкоджено житловий будинок.
  • Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців ОС 21 грудня не було.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасОРДЛОМінські угодижертви
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