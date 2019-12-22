Бойовики вбили одного військового, ще одного поранено - ООС

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Неділя, 22 грудня 2019, 18:29

У неділю в зоні проведення операції Об'єднаних сил  внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ОС загинув, ще один отримав поранення. 

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: 22 грудня збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 5 разів.

Дослівно: "Противник обстріляв позиції підрозділів ОС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.  3 обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано поруч з Пісками – зі стрілецької зброї; неподалік н.п. Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, біля Красногорівки – зі стрілецької зброї".

Деталі: Також 2 обстріли позицій українських військових зафіксовано неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, в районі н.п. Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Нагадаємо,

  • 21 грудня збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 6 разів, вели обстріли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також бойовики обстріляли н.п. Хутір Вільний з міномету калібру 82 мм, у результаті чого було пошкоджено житловий будинок.
  • Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців ОС 21 грудня не було.

Українська правда
Теми: ООС Донбас ОРДЛО Мінські угоди жертви


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