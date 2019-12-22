Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики убили одного военного, еще один ранен - ООС

Воскресенье, 22 декабря 2019, 17:29
Боевики убили одного военного, еще один ранен - ООС

В воскресенье в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов боевиков один военнослужащий ОС погиб, еще один получил ранения.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: 22 декабря вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 5 раз.

Дословно: "Противник обстрелял позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 3 обстрела позиций Объединенных сил зафиксировано рядом с Песками - из стрелкового оружия, возле н.п. Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов , возле Красногоровки - из стрелкового оружия".

Детали: Также 2 обстрела позиций украинских военных зафиксированы возле Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним,

  • 21 декабря вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 6 раз, вели обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также боевики обстреляли н.п. Хутор Вольный из миномета калибра 82 мм, в результате чего были поврежден жилой дом.
  • В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих ОС 21 декабря не зафиксировано. 

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОРДЛОМинские соглашенияжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: