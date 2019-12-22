Боевики убили одного военного, еще один ранен - ООС

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 18:29

В воскресенье в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов боевиков один военнослужащий ОС погиб, еще один получил ранения.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: 22 декабря вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 5 раз.

Дословно: "Противник обстрелял позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 3 обстрела позиций Объединенных сил зафиксировано рядом с Песками - из стрелкового оружия, возле н.п. Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов , возле Красногоровки - из стрелкового оружия".

Детали: Также 2 обстрела позиций украинских военных зафиксированы возле Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс ОРДЛО Минские соглашения жертвы


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