Боевики убили одного военного, еще один ранен - ООС

В воскресенье в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов боевиков один военнослужащий ОС погиб, еще один получил ранения.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: 22 декабря вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 5 раз.

Дословно: "Противник обстрелял позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 3 обстрела позиций Объединенных сил зафиксировано рядом с Песками - из стрелкового оружия, возле н.п. Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов , возле Красногоровки - из стрелкового оружия".

Детали: Также 2 обстрела позиций украинских военных зафиксированы возле Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним,