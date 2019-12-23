Пожежа у гуртожитку Києва: евакуювали понад три сотні студентів
Через пожежу в гуртожитку Національного авіаційного університету евакуювали понад три сотні студентів.
Джерело: "Інформатор"
Деталі: Займання трапилось близько опівночі за адресою Ніжинська, 29Б, у гуртожитку №8.
Коли працівники ДСНС прибули на місце, дев’ятиповерхова будівля вже була заповнена димом. Деякі пожежники почали шукати місце займання, інші – евакуювали студентів. Рятувальники були змушені викликали підмогу через сильне задимлення.
Пізніше пожежники виявили, що загоряння трапилось на першому поверсі у підсобному приміщенні. Дим же поширився до дев’ятого поверху.
Після ліквідації пожежі студентів не пустили до гуртожитку, а перенаправили в інші корпуси.
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