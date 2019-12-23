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Пожежа у гуртожитку Києва: евакуювали понад три сотні студентів

Понеділок, 23 грудня 2019, 03:17
Фото: Інформатор

Через пожежу в гуртожитку Національного авіаційного університету евакуювали понад три сотні студентів. 

Джерело: "Інформатор"

Деталі: Займання трапилось близько опівночі за адресою Ніжинська, 29Б, у гуртожитку №8.

 
Через пожежу в гуртожитку Національного авіаційного університету евакуювали понад три сотні студентів. 
Інформатор

Коли працівники ДСНС прибули на місце, дев’ятиповерхова будівля вже була заповнена димом. Деякі пожежники почали шукати місце займання, інші – евакуювали студентів. Рятувальники були змушені викликали підмогу через сильне задимлення.

 
Інформатор

Пізніше пожежники виявили, що загоряння трапилось на першому поверсі у підсобному приміщенні. Дим же поширився до дев’ятого поверху.

Після ліквідації пожежі студентів не пустили до гуртожитку, а перенаправили в інші корпуси. 

Нагадаємо:

  • У Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили про завершення робіт з ліквідації наслідків пожежі у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу внаслідок якої загинули 16 осіб

Українська правда

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Теми: пожежаДСНСКиївстуденти
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