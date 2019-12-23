Более трехсот студентов эвакуировали из-за пожара в общежитии Киева

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Понедельник, 23 декабря 2019, 04:17
Фото: Информатор

Из-за пожара в общежитии Национального авиационного университета эвакуировали более трехсот студентов.

Источник: "Информатор"

Детали: Возгорание произошло около полуночи по адресу Нежинская, 29Б, в общежитии №8.

 
Из-за пожара в общежитии Национального авиационного университета эвакуировали более трехсот студентов.
Информатор

Когда работники ГСЧС прибыли на место, девятиэтажное здание уже было заполнено дымом. Некоторые пожарные начали искать место возгорания, другие – эвакуировали студентов. Спасатели были вынуждены вызвали подмогу из-за сильного задымления.

 
Информатор

Позже пожарные обнаружили, что возгорание произошло на первом этаже в подсобном помещении. Дым же распространился до девятого этажа.

После ликвидации пожара студентов не пустили в общежитие, а перенаправили в другие корпуса.

Напомним:

  • В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили о завершении работ по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в результате которой погибли 16 человек.

Украинская правда
Темы: пожар ГСЧС Киев студенты


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