Из-за пожара в общежитии Национального авиационного университета эвакуировали более трехсот студентов.

Источник: "Информатор"

Детали: Возгорание произошло около полуночи по адресу Нежинская, 29Б, в общежитии №8.

Из-за пожара в общежитии Национального авиационного университета эвакуировали более трехсот студентов. Информатор

Когда работники ГСЧС прибыли на место, девятиэтажное здание уже было заполнено дымом. Некоторые пожарные начали искать место возгорания, другие – эвакуировали студентов. Спасатели были вынуждены вызвали подмогу из-за сильного задымления.

Информатор

Позже пожарные обнаружили, что возгорание произошло на первом этаже в подсобном помещении. Дым же распространился до девятого этажа.

После ликвидации пожара студентов не пустили в общежитие, а перенаправили в другие корпуса.

Напомним: