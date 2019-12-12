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Пожар в Одессе: из-под завалов достали всех 16 погибших. СПИСОК

Четверг, 12 декабря 2019, 09:02
Пожар в Одессе: из-под завалов достали всех 16 погибших. СПИСОК
Фото: ГСЧС

Полиция Одесской области заявляет, что на утро 12 декабря из-под завалов сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса изъяли тела последних людей, которые считались пропавшими.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области, вице-мэр Одессы Андрей Котляр в Facebook

Дословно полиция: "На 6.45 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими".

Прямая речь Котляра: "Поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы".

Детали: Утром 12 декабря жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.

Как сообщил вице-мэр Одессы Андрей Котляр, в результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 человек погибли:

  1. Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет, умерла в ГКБ №1;
  2. 5 декабря – Бортюк Анна Леонидовна, 1976 рождения, преподаватель;
  3. 5 декабря – Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа;
  4. 6 декабря – Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р.;
  5. 7 декабря – Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель;
  6. 7 декабря – Беженара Елена Валерьевна, 1995 г.р., лаборант колледжа;
  7. 7 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);
  8. 7 декабря – Шатохин Сергей Николаевич (спасатель), умер в ГКБ №1;
  9. 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);
  10. 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);
  11. 9 декабря – 1 тело (личность устанавливается);
  12. 9 декабря – Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., заместитель директора института;
  13. 11 декабря – Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р .;
  14. 11 декабря – 1 тело (личность устанавливается);
  15. 11 декабря – Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.;
  16. 11 декабря – 1 тело (личность устанавливается).

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.

Что было раньше: 11 декабря во время разбора завалов в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили тела еще трех человек, таким образом количество жертв пожара возросло до 16.

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся сообщение о подозрении двум лицам.
  • По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
  • Полиция не нашла огнетушителей в колледже. Руководителю объявили подозрение в совершении преступления. Есть и другие фигуранты

Украинская правда

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Темы: Одессапожаржертвы
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