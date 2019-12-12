Пожар в Одессе: из-под завалов достали всех 16 погибших. СПИСОК
Полиция Одесской области заявляет, что на утро 12 декабря из-под завалов сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса изъяли тела последних людей, которые считались пропавшими.
Источник: пресс-служба полиции Одесской области, вице-мэр Одессы Андрей Котляр в Facebook
Дословно полиция: "На 6.45 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими".
Прямая речь Котляра: "Поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы".
Детали: Утром 12 декабря жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
Как сообщил вице-мэр Одессы Андрей Котляр, в результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 человек погибли:
- Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет, умерла в ГКБ №1;
- 5 декабря – Бортюк Анна Леонидовна, 1976 рождения, преподаватель;
- 5 декабря – Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа;
- 6 декабря – Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р.;
- 7 декабря – Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель;
- 7 декабря – Беженара Елена Валерьевна, 1995 г.р., лаборант колледжа;
- 7 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);
- 7 декабря – Шатохин Сергей Николаевич (спасатель), умер в ГКБ №1;
- 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);
- 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);
- 9 декабря – 1 тело (личность устанавливается);
- 9 декабря – Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., заместитель директора института;
- 11 декабря – Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р .;
- 11 декабря – 1 тело (личность устанавливается);
- 11 декабря – Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.;
- 11 декабря – 1 тело (личность устанавливается).
Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.
Что было раньше: 11 декабря во время разбора завалов в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили тела еще трех человек, таким образом количество жертв пожара возросло до 16.
Предыстория:
- Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
- В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся сообщение о подозрении двум лицам.
- По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
- Полиция не нашла огнетушителей в колледже. Руководителю объявили подозрение в совершении преступления. Есть и другие фигуранты