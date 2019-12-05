Після пожежі в Одесі Зеленський роздав завдання чиновникам

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і органам місцевої влади провести перевірку стану протипожежної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей.

Джерело: Facebook-сторінка Зеленського

Деталі: Президент доручив перевірити дитячі садочки, школи, профтехнічні заклади і заклади вищої освіти, гуртожитки, заклади охорони здоров’я та соціального захисту населення, державні об’єкти критичної та транспортної інфраструктури.

Також він доручив провести перевірку всіх посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки того чи іншого об’єкта.

Про виконану роботу Зеленський просить доповісти йому до 10 січня.

Пряма мова Зеленського: "Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної чи техногенної безпеки, домагатись їхнього безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності службових осіб, які їх допустили.

Пропоную переглянути стан і належну забезпеченість матеріально-технічними та транспортними ресурсами рятувальних підрозділів, служб невідкладного реагування та медицини катастроф; передбачити вдосконалення їхнього технічного оснащення та оновлення сучасними засобами порятунку та комунікацій.

Окремо закликаю бізнес – власників торговельних центрів, кінотеатрів, ресторанів, готелів тощо бути соціально відповідальними, забезпечити у своїх закладах пожежну безпеку, не чекаючи державних перевірок".

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