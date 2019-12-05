На згарищі в Одеському коледжі знайшли тіло жінки
На місці пожежі в одеському коледжі знайдено тіло невстановленої дорослої жінки
Джерело: пресслужба поліції Одеської області
Дослівно у повідомленні: "Тіло дорослої жінки без ознак життя правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі. Наразі поліцейські встановлюють її особу".
Передісторія:
- Вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа.
- 4 грудня вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу.
- Станом на ранок 5 грудня, відомо про єдину загиблу – 16-річну студенткуКсенію Бабенко.
- Міський голова Одеси Геннадій Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.
- Мер оголосив в Одесі дводенну жалобу через пожежу в коледжі.
- За словами студентів, під час пожежі у коледжі не пролунало тривожних сигналів чи оголошень, багато учнів не відразу дізналися про займання.
- Після пожежі в одеському коледжі зникли безвісти 14 осіб, серед них - 4 студента.