Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На згарищі в Одеському коледжі знайшли тіло жінки

Четвер, 5 грудня 2019, 20:11
На згарищі в Одеському коледжі знайшли тіло жінки

На місці пожежі в одеському коледжі знайдено тіло невстановленої дорослої жінки

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Дослівно у повідомленні: "Тіло дорослої жінки без ознак життя правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі. Наразі поліцейські встановлюють її особу".

Передісторія:

  • Вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа.
  • 4 грудня вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу.
  • Станом на ранок 5 грудня, відомо про єдину загиблу – 16-річну студенткуКсенію Бабенко.
  • Міський голова Одеси Геннадій Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.
  • Мер оголосив в Одесі дводенну жалобу через пожежу в коледжі.
  • За словами студентів, під час пожежі у коледжі не пролунало тривожних сигналів чи оголошень, багато учнів не відразу дізналися про займання.
  • Після пожежі в одеському коледжі зникли безвісти 14 осіб, серед них - 4 студента.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесапожежаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: