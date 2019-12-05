На згарищі в Одеському коледжі знайшли тіло жінки

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Четвер, 5 грудня 2019, 21:11

На місці пожежі в одеському коледжі знайдено тіло невстановленої дорослої жінки

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Дослівно у повідомленні: "Тіло дорослої жінки без ознак життя правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі. Наразі поліцейські встановлюють її особу".

Передісторія:

  • Вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа.
  • 4 грудня вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу.
  • Станом на ранок 5 грудня, відомо про єдину загиблу – 16-річну студенткуКсенію Бабенко.
  • Міський голова Одеси Геннадій Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.
  • Мер оголосив в Одесі дводенну жалобу через пожежу в коледжі.
  • За словами студентів, під час пожежі у коледжі не пролунало тривожних сигналів чи оголошень, багато учнів не відразу дізналися про займання.
  • Після пожежі в одеському коледжі зникли безвісти 14 осіб, серед них - 4 студента.

Теми: Одеса пожежа поліція


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