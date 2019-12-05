На згарищі в Одеському коледжі знайшли тіло жінки

На місці пожежі в одеському коледжі знайдено тіло невстановленої дорослої жінки

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Дослівно у повідомленні: "Тіло дорослої жінки без ознак життя правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі. Наразі поліцейські встановлюють її особу".

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