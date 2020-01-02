Віцепрем’єр про реформу СБУ: Це як відключити атомну бомбу

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба виступає проти поспішного проведення реформи Служби безпеки України.

Джерело: інтерв’ю Кулеби "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Коли йдеться про реформу СБУ, то, чесно вам скажу, я виступаю проти застосування до неї "турборежиму". І я радий, що він до неї не застосовується, що ми йдемо повільно, крок за кроком, але дуже ретельно.

Тому що реформувати СБУ – це як відключити атомну бомбу. Якщо ви переріжете не той провід, то просто все вибухне. Тут потрібна хірургічна точність, акуратність і виваженість у прийнятті рішень".

Деталі: Кулеба висловив переконання, що президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов хочуть реформувати цей орган, але дискусії про те, як його перетворити на ефективну структуру, ще тривають.

Зокрема, продовжуються консультації з НАТО та з консультативною місією Європейського Союзу, які отримали законопроєкт щодо реформи СБУ та висловили свою позицію стосовно документа.

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