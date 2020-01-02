Віцепрем’єр про реформу СБУ: Це як відключити атомну бомбу
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба виступає проти поспішного проведення реформи Служби безпеки України.
Джерело: інтерв’ю Кулеби "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Коли йдеться про реформу СБУ, то, чесно вам скажу, я виступаю проти застосування до неї "турборежиму". І я радий, що він до неї не застосовується, що ми йдемо повільно, крок за кроком, але дуже ретельно.
Тому що реформувати СБУ – це як відключити атомну бомбу. Якщо ви переріжете не той провід, то просто все вибухне. Тут потрібна хірургічна точність, акуратність і виваженість у прийнятті рішень".
Деталі: Кулеба висловив переконання, що президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов хочуть реформувати цей орган, але дискусії про те, як його перетворити на ефективну структуру, ще тривають.
Зокрема, продовжуються консультації з НАТО та з консультативною місією Європейського Союзу, які отримали законопроєкт щодо реформи СБУ та висловили свою позицію стосовно документа.
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Передісторія:
- У 2016 році представник Центру забезпечення реформування СБУ Андрій Бодрунов заявляв, що Службу безпеки планують реформувати до 2020 року.
- У лютому 2018 року глава місії ЄС заявляв, що без реформи СБУ не буде просування України ні до Євросоюзу, ні до НАТО.
- Перед другим етапом президентських виборів член команди Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявляв, що працюватиме над створенням інституту фінансових розслідувань і над тим, щоб прибрати тиск правоохоронних органів на бізнес.
- У вересні 2019 року в СБУ заявляли, що проводять системну реформу відомства: зокрема, функціональний аудит власних структурних підрозділів для визначення ефективності їх роботи. Метою перевірки є також оптимізація чисельності СБУ з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.
- 1 жовтня 2019 року повідомлялося, що колегія СБ України підтримала концепт нової редакції Закону "Про Службу безпеки України", наслідком якого стане реформа спецслужби.
- У листопаді 2019 року у Службі безпеки підготували законопроєкт, де пропонується залишити за відомством функцію досудового розслідування.
- У грудні 2019 року у Єврокомісії заявили, що підготовлений українською владою проєкт реформи СБУ суперечить рекомендаціям західних партнерів.