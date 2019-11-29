Реформа СБУ: служба хоче залишити за собою право на слідство – ЦПК

У Службі безпеки підготували законопроєкт, де пропонується залишити за відомством функцію досудового розслідування.

Про це йдеться в колонці для "Української правди" юриста і заступниці виконавчого директора Центру протидії корупції Олени Щербан.

ЦПК отримав копію законопроєкту, переданого СБУ до Офіса президента, та проаналізував його.

Зокрема, в СБУ пропонують залишити за собою функцію досудового розслідування.

Щербан наголошує, що позбавити СБУ цих функцій рекомендують експерти і міжнародні партнери, тому що слідство та контррозвідувальні функції – це абсолютно різні заходи, які мають різну мету.

"Слідство повинно розслідувати і забезпечити притягнення злочинців до відповідальності, контррозвідка – збирати інформацію для аналізу та виявлення загроз державній безпеці, аби такі загрози попередити.

Якщо слідство бореться з одним конкретним наслідком загроз – злочинністю, то контррозвідка повинна попереджати всі загрози держбезпеці. А контррозвідка була і залишається головним завданням служби", - відзначила юрист ЦПК.

За їх словами, в законопроєкті цього не передбачено, у СБУ навіть не забирають з-під слідства такі злочини як контрабанду.

У законопроєкті є пропозиція, щоб генпрокурор чи його заступник за поданням голови СБУ або його заступника міг передати до служби будь-яку справу, якщо вона загрожує нацбезпеці, тобто фактично будь-яку справу.

Також у ЦПК повідомляють, що СБУ планує зберегти свої повноваження щодо боротьби з організованою злочинністю, хоча боротися зі злочинністю має кожен орган досудового розслідування в межах своєї підслідності.

Щербан пише, що, згідно з документом, СБУ намагається підірвати незалежне функціонування інших правоохоронних органів. Зокрема, бетонується можливість "прослушки" лише через СБУ.

Крім того, керівництво служби не бажає подавати відкриті декларації. Також служба пропонує погоджувати порядок здійснення всіх можливих антикорупційних заходів щодо її співробітників.

У відомстві пропонують обмежити максимальну чисельність співробітників з 31 000 до 15 000 осіб з можливістю збільшити граничну чисельність ще на 5 000 осіб під час особливого періоду чи військової агресії.

Наразі, за словами керівника СБУ Івана Баканова, у службі працює 27 000 осіб.

"Однак прикінцеві положення проєкту передбачають, що скорочення буде відбуватися протягом наступних 7 років – до 1 січня 2027 року. Цей підхід пояснюється нібито тим, що вивільнення службовців потребує серйозних видатків через виплати, які передбачені військовослужбовцям у зв'язку зі звільненням. Тому в СБУ планують звільняти по 2 тисячі осіб на рік для економії коштів", - додала Щербан.

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