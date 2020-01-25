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У суботу на Донбасі поранено українського військового

Субота, 25 січня 2020, 18:37
У суботу на Донбасі поранено українського військового

З початку доби у суботу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів поранено одного українського військового.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також відмічається робота снайперських пар".

Деталі: Шість обстрілів відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч з Пісками – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Березового – з снайперської гвинтівки та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Верхньоторецьке – гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік Катеринівки – з великокаліберного кулемету.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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