В субботу на Донбассе ранен украинский военный

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Суббота, 25 января 2020, 19:37

С начала суток в субботу вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранен один украинский военный.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар".

Детали: Шесть обстрелов открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Песками - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Березового - из снайперской винтовки и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Верхнеторецкое - гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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