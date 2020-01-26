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"Хрещений батько контрабанди" ініціював кримінальне переслідування слідчих ДФС - ЗМІ

Неділя, 26 січня 2020, 13:39
Хрещений батько контрабанди ініціював кримінальне переслідування слідчих ДФС - ЗМІ

Одеський бізнесмен Вадим Альперін, підозрюваний у створенні злочинної організації, яка завозила в Україну і розмитнювала товари за заниженими цінами, керував поширенням дискредитаційних медійних матеріалів щодо слідчих ГУ ДФС у Сумській області та ініціював їх кримінальне переслідування. 

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на дані судового засідання у Вищому антикорупційному суді 

Деталі: У листопаді 2016 року слідчі ГУ ДФС у Сумській області провели обшук на митному пості "Столичний" Київської митниці, у ході якого було вилучено 9 контейнерів з тканиною компанії "Торгест".

За даними слідства, під час декларування товару службові особи "Торгест" внесли завідомо неправдиві відомості щодо класифікації товару, його ваги та фактичної вартості, наслідком чого є ненадходження в бюджет митних платежів в значних сумах.

Виявлені на електронній пошті Альперіна матеріали вказують на те, що він ініціював переслідування окремих співробітників ГУ ДФС у Сумській області після вказаного обшуку і вилучення товару.

Зокрема, після обшуку і вилучення одного зі слідчих ГУ ДФС в Сумській області позбавили можливості продовжувати розслідування, провадження було передано до слідчого відділу прокуратури Сумської області, а щодо слідчого та деяких службових осіб ДФС було порушене кримінальне провадження за фактом здійснення ним слідчих дій щодо вилучення товару.

Дослівно: "На пошті Альперіна було виявлено переписку щодо розміщення замовних сюжетів та статей. Так, 22.11.2016 Альперін отримав на свою електронну пошту і перенаправив на іншу пошту текст публікації щодо вилучення контейнерів "Торгест". Того ж дня ця публікація з’явилася на ресурсі, вказаному у листі Альперіну. Згодом Альперін отримав звіт про розміщення публікації і витрачені на це суми: 3400 грн та 600 доларів".  

Деталі: У ході судового засідання прокурор САП також озвучив ряд інших матеріалів, зокрема переписок і даних електронної пошти, які свідчать про використання Альперіним корупційних зв’язків у правоохоронних органах.

Інформацію про це було оприлюднено в ході судового засідання 23 січня під час продовження Альперіну строку дії покладених на нього обов’язків на 2 місяці. 

Знати більше:

"Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Що передувало: 

ТОВ "Торгест" фігурує у кримінальному провадженні НАБУ і САП як підприємство-імпортер, яке використовувалося у 2016-2017 рр. для ввезення в Україну і розмитнення товарів через пост "Столичний" Київської митниці за заниженою вартістю. 

Вадим Альперін фігурує у справі як організатор злочинної організації. 29 листопада йому було обрано запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою застави у 70 млн грн, яку він вніс.

Наразі на Альперіна покладено ряд обов’язків, зокрема, носити електронний браслет, не виїжджати за межі м. Одеса, не спілкуватися з іншими підозрюваними тощо.

Нагадаємо, 

  • У січні 2018 року прокуратура АР Крим спільно зі СБУ викрила контрабандну схему Альперіна, робота якої могла завдати близько 700 мільйонів гривень збитків держбюджету.
  • Одеське угруповання контрабандистів створило десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки тощо). Постачанням товару з Китаю займались аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять та більше разів.
  • Митники коригували митну вартість товару до рівня, який відповідав реальній вартості, але представники одеських компаній, користуючись 55-ою статтею Митного кодексу, вносили на рахунки митниці відповідні фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг.
  • Далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов’язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю та повертати імпортерові його фінансову гарантію.
  • У листопаді 2017 року повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.
  • Пізніше стало відомо, що Альперін пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів за зняття цього арешту.
  • Справа Альперіна досі перебуває на розгляді Печерського райсуду. За словами адвоката Віктора Петруненка, останнє судове засідання у листопаді 2019 року не відбулося, бо прокурори були в процесі переатестації.

"Українська правда" у Threads

Теми: корупціямитний кодексНАБУОдеса
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