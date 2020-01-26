"Крестный отец контрабанды" инициировал уголовное преследование следователей ГФС - СМИ

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в создании преступной организации, которая ввозила в Украину и растаможивала товары по заниженным ценам, руководил распространением дискредитационных материалов о следователях ГУ ГФС в Сумской области и инициировал их уголовное преследование.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на данные судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде

Детали: В ноябре 2016 г. следователи ГУ ГФС в Сумской области провели обыск на таможенном посту "Столичный" Киевской таможни, в ходе которого были изъяты 9 контейнеров с тканью компании "Торгест".

По данным следствия, во время декларирования товара должностные лица "Торгест" внесли заведомо ложные сведения о классификации товара, его весе и фактической стоимости, в результате чего в бюджет недопоступили таможенные платежи в значительных суммах.

Обнаруженные на электронной почте Альперина материалы указывают на то, что он инициировал преследование отдельных сотрудников ГУ ГФС в Сумской области после указанного обыска и изъятия товара.

В частности, после обыска и изъятия одного из следователей ГУ ГФС в Сумской области лишили возможности продолжать расследование, производство было передано в следственный отдел прокуратуры Сумской области, а в отношении следователя и некоторых должностных лиц ГФС было начато уголовное производство по факту совершения им следственных действий по изъятию товара.

Дословно: "На почте Альперина была обнаружена переписка по размещению заказных сюжетов и статей. Так, 22.11.2016 г. Альперин получил на свою электронную почту и перенаправил на другую почту текст публикации об изъятии контейнеров "Торгест". В тот же день эта публикация появилась на ресурсе, указанном в письме Альперину. Позже Альперин получил отчет о размещении публикации и потраченные на это суммы 3400 грн и 600 долларов".

Детали: В ходе судебного заседания прокурор САП также озвучил ряд других материалов, в частности переписок и данных электронной почты, свидетельствующие об использовании Альпериным коррупционных связей в правоохранительных органах.

Информация об этом была обнародована в ходе судебного заседание 23 января во время продолжения Альперину срока действия возложенных на него обязанностей на 2 месяца.

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Предыстория:

ООО "Торгест" фигурирует в уголовном производстве НАБУ и САП как предприятие-импортер, которое использовалось в 2016-2017 гг. для ввоза в Украину и растаможивания товаров через пост "Столичный" Киевской таможни по заниженной стоимости.

Вадим Альперин фигурирует в деле как организатор преступной организации. 29 ноября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн, который он внес.

В настоящее время на Альперина возложен ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Одессы, не общаться с другими подозреваемыми и т.п.

Напомним,