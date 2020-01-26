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Обстрелы и подрыв: 2 военных погибли и 2 травмированы

Воскресенье, 26 января 2020, 18:13
Обстрелы и подрыв: 2 военных погибли и 2 травмированы

В воскресенье в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве еще один военный погиб и один получил боевую травму.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: С начала суток в воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Семь обстрелов осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды неподалеку Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов; рядом с Лебединским - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; два раза неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": два раза неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм - 3 мины и 82-мм миномета - 4 мины, а также гранатометов различных систем; дважды рядом населенного пункта Новотошковское - 8 мин со 120-мм миномета; неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

Дословно: "Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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