Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сенаті "занепокоєні" словами Помпео про журналістку, що запитала про Україну

Понеділок, 27 січня 2020, 00:51
У Сенаті занепокоєні словами Помпео про журналістку, що запитала про Україну

Члени комітету з міжнародних відносини Сенату Конгресу США висловили "глибоке занепокоєння та тривогу" щодо слів держсекретаря Майка Помпео на адресу журналісти NPR Мері Луїз Келл після інтерв’ю, де згадувалась Україна.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: До комітету входять як демократи, так і республіканці. 

Свою реакцію вони висловили у листі до до держсекретаря. У ньому йдеться про "руйнівний вплив його поведінки на американські цінності та позицію в світі".

"Замість того, щоб називати журналістів "брехунами" та нападати на їх розумові здібності, коли вони ставлять Вам складні запитання, на які Ви б не хотіли відповідати, ваша присяга зобов’язує Вас поводитись з повагою та прозоро", – заявили в Сенаті. 

Що передувало: Держсекретар США Майкл Помпео звинуватив у брехні журналістку видання NPR Мері Луїз Келлі, яка напередодні заявила про крики й нецензурну лайку з боку Помпео на її адресу після питання про Україну.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
США
В Пентагоні припускають, що у Пригожина є двійники – ЗМІ  
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Вартість нового пакета зброї зі США з касетними боєприпасами сягне до $800 мільйонів – ЗМІ
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: