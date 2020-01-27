У Сенаті "занепокоєні" словами Помпео про журналістку, що запитала про Україну

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Понеділок, 27 січня 2020, 01:51

Члени комітету з міжнародних відносини Сенату Конгресу США висловили "глибоке занепокоєння та тривогу" щодо слів держсекретаря Майка Помпео на адресу журналісти NPR Мері Луїз Келл після інтерв’ю, де згадувалась Україна.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: До комітету входять як демократи, так і республіканці. 

Свою реакцію вони висловили у листі до до держсекретаря. У ньому йдеться про "руйнівний вплив його поведінки на американські цінності та позицію в світі".

"Замість того, щоб називати журналістів "брехунами" та нападати на їх розумові здібності, коли вони ставлять Вам складні запитання, на які Ви б не хотіли відповідати, ваша присяга зобов’язує Вас поводитись з повагою та прозоро", – заявили в Сенаті. 

Що передувало: Держсекретар США Майкл Помпео звинуватив у брехні журналістку видання NPR Мері Луїз Келлі, яка напередодні заявила про крики й нецензурну лайку з боку Помпео на її адресу після питання про Україну.

Українська правда
Теми: США Україна


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