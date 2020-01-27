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В Сенате "обеспокоены" словами Помпео о журналистке, что спросила об Украине

Понедельник, 27 января 2020, 00:51
В Сенате обеспокоены словами Помпео о журналистке, что спросила об Украине

Члены комитета по международным отношения Сената Конгресса США выразили "глубокую обеспокоенность и тревогу" касательно слов госсекретаря Майка Помпео в адрес журналистки NPR Мэри Луиз Келл после интервью, где упоминалась Украина.

Источник: "Голос Америки"

Детали: В комитет входят как демократы, так и республиканцы.

Свою реакцию они выразили в письме к госсекретарю. В нем говорится о "разрушительном воздействии его поведение на американские ценности и позицию в мире".

"Вместо того, чтобы называть журналистов "лжецами" и нападать на их умственные способности, когда они ставят Вам сложные вопросы, на которые Вы бы не хотели отвечать, ваша присяга обязывает Вас обращаться с уважением и прозрачно", – заявили в Сенате.

Что предшествовало: Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил во лжи журналистку издания NPR Мэри Луиз Келли, которая накануне заявила о криках и нецензурную брань со стороны Помпео в ее адрес после вопроса об Украине.

Украинская правда

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Темы: СШАУкраина
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