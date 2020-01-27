Іранські військові 3 дні приховували від президента, що збили літак МАУ – NYT

Іранські військові чиновники три дні не говорили президенту Ірану Хассану Рухані про те, що збили пасажирський літак українських авіаліній з 176 людьми на борту.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Протягом кількох днів іранські військові чиновники (йдеться про Корпус вартових ісламської революції (КВІР) - ред.) відмовлялися повідомити президенту Хасану Рухані, уряд якого публічно заперечував, що літак був збитий.

Коли вони, нарешті, сказали йому, він висунув їм ультиматум: або зізнавайтеся, або я піду у відставку".

Деталі: Відзначається, що усвідомлення прийшло тільки після того як, через 72 години після аварії літака, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї втрутився і поставив уряду завдання визнати помилку.

За словами чиновників Ірану, Рухані кілька разів намагався додзвонитися до військових командирів, але вони не відповідали на його дзвінки: "Уряд робив прямі телефонні дзвінки і зв'язувався зі збройними силами, питаючи, що трапилося, і відповідь на всі питання полягала у тому, що ні одна ракета не була запущена".

The New York Times пише, що протягом цих кількох днів в Ірані тривали "дебати" серед військових лідерів з приводу того, як приховати відповідальність за катастрофу.

Відзначається, що розбіжності в уряді Ірану зберігаються і це впливає на розслідування катастрофи, переговори про компенсацію та невирішені дебати про відповідальність.

7 січня Іран хотів нанести удар на американські військові пости в Іраку і військові готувалися до американського контрудару. Збройні сили перебували у стані найвищого рівня готовності.

8 січня офіцер, якого ніхто не опізнав, випустив дві ракети з інтервалом менше 30 секунд по літаку МАУ.

Військовий, який помітив український літак, попросив дозволу стріляти, але нібито він не зміг зв'язатися зі своїми командирами і прийняв рішення самостійно.

Після удару іранські військові зрозуміли, що могли влучити в пасажирський літак.

Генерал Амір Алі Гаджізаде, командувач аерокосмічними силами гвардії, пізніше заявив в телевізійному заяві: "Я подзвонив чиновникам і сказав їм, що це сталося".

Зокрема, Гаджізаде поінформував про подію трьох головних командирів Ірану: генерал-майора Абдолрахіма Мусаві, головнокомандувача армією, який також є головою центрального командування ППО; генерал-майора Мохаммад Багері, начальника штабу Збройних сил; і генерал-майора Хоссейн Саламі, головнокомандувача Революційної гвардії.

Звичайним підрозділам протиповітряної оборони про це не сказали, щоб не заважати їх здатності швидко реагувати, якщо США нападуть.

Воєначальники створили секретний слідчий комітет, створений з гвардійських аерокосмічних сил, з ППО армії, а також з розвідки і кіберекспертов. Комітет і офіцери, які брали участь у стрільбі, були ізольовані і отримали наказ ні з ким не розмовляти.

Комітет вивчив дані з аеропорту, траєкторії польоту, радіолокаційних мереж, а також попередження і повідомлення від оператора ракети і центрального командування. Свідків - офіцера, який натиснув на пуск, його начальників і всіх залучених - допитували годинами.

До вечора 8 січня комітет прийшов до висновку, що літак був збитий через людську помилку.

Аятолла Хаменеї був проінформований. Але вони не повідомили президенту, іншим виборним посадовцям або громадськості.

Влада побоювалася, що визнання викличе хвилю антиурядових протестів.

9 січня, в четвер, коли українські слідчі почали прибувати в Тегеран, західні чиновники публічно заявляли, що у них є докази того, що Іран випадково збив літак.

Іранські чиновники - від директора цивільної авіації до головного представника уряду - виступили із заявою, в якій відкидалися звинувачення, їхні заяви були поширені в державних ЗМІ.

10 січня, в п'ятницю вищі військові командири країни скликали закрите засідання і розповіли президенту Рухані правду.

Зі слів близьких до нього чиновників, Рухані був в люті. Він хотів, щоб Іран негайно оголосив, що зробив трагічну помилку, і погодився з наслідками.

Військові чиновники відмовляли його, заявивши, що наслідки можуть дестабілізувати ситуацію в країні. Рухані пригрозив піти у відставку.

За словами президента Ірану, Канада, в якої на борту літака знаходилося найбільша кількість іноземних громадян, і Штати, яких в якості рідної країни Боїнга запросили розслідувати катастрофу, в кінцевому підсумку представлять свої докази.

Рада національної безпеки Ірану провела екстрене засідання і підготувала дві заяви, першу з яких було опубліковано Об'єднаними збройними силами, а потім другу - виступ Рухані.

На наступний день, 11 січня, військові випустили заяву, в якій визнавалося, що Іран збив літак через "людську помилку".

Рухані виступив із заявою трохи пізніше. Він заявив, що дізнався про звіт слідчого комітету про причини аварії "кілька годин тому".

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