Иранские военные 3 дня скрывали от президента, что сбили самолет МАУ – NYT

Иранские военные чиновники три дня не говорили президенту Ирана Хассану Рухани о том, что сбили пассажирский самолет украинских авиалиний с 176 людьми на борту.

Источник: The New York Times

Дословно: "В течение нескольких дней иранские военные чиновники (речь идет о Корпусе стражей исламской революции (КСИР) - ред.) отказывались сообщить президенту Хасану Рухани, правительство которого публично отрицало, что самолет был сбит.

Когда они, наконец, сказали ему, он выдвинул им ультиматум: либо сознавайтесь, либо я уйду в отставку".

Детали: Отмечается, что сознание произошло только после того как, спустя 72 часа после крушения самолета, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вмешался и приказал правительству признать ошибку.

По словам чиновников Ирана, Рухани несколько раз пытался дозвониться до военных командиров, но они не отвечали на его звонки: "Правительство делало прямые телефонные звонки и связывалось с вооруженными силами, спрашивая, что случилось, и ответ на все вопросы состоял в том, что ни одна ракета не была запущена".

The New York Times пишет, что в течение этих несколько дней в Иране продолжались "дебаты" среди военных лидеров по поводу того, как скрыть ответственность за катастрофу.

Отмечается, что разногласия в правительстве Ирана сохраняются и это влияет на расследование катастрофы, переговоры о компенсации и нерешенные дебаты об ответственности.

7 января Иран готовился нанести удар на американские военные посты в Ираке и военные готовились к американскому контрудару. Вооруженные силы находились в состоянии наивысшего уровня готовности.

8 января офицер, которого никто не опознал, выпустил две ракеты с интервалом менее 30 секунд по самолету МАУ.

Военный, заметивший украинский самолет, попросил разрешения стрелять, но якобы он не смог связаться со своими командирами и принял решение самостоятельно.

После удара иранские военный поняли, что попали в пассажирский самолет.

Генерал Амир Али Гаджизаде, командующий Аэрокосмическими силами Гвардии, позже заявил в телевизионном заявлении: "Я позвонил чиновникам и сказал им, что это произошло".

Гаджизаде проинформировал о происшествии трех главных командиров Ирана: генерал-майора Абдолрахима Мусави, главнокомандующего армией, который также является главой центрального командования ПВО; генерал-майора Мохаммад Багери, начальника штаба Вооруженных сил; и генерал-майора Хоссейн Салами, главнокомандующего Революционной гвардии.

Обычным подразделениям противовоздушной обороны об этом не сказали, якобы чтобы не мешать их способности быстро реагировать, если США нападут.

Военачальники создали секретный следственный комитет, созданный из гвардейских аэрокосмических сил, из ПВО армии, а также из разведки и киберэкспертов. Комитет и офицеры, участвовавшие в стрельбе, были изолированы и получили приказ ни с кем не разговаривать.

Комитет изучил данные из аэропорта, траектории полета, радиолокационных сетей, а также предупреждения и сообщения от оператора ракеты и центрального командования. Свидетелей - офицера, который нажал на курок, его начальников и всех вовлеченных - допрашивали часами.

К вечеру 8 января комитет пришел к выводу, что самолет был сбит из-за человеческой ошибки.

Аятолла Хаменеи был проинформирован. Но они не сообщили президенту, другим выборным должностным лицам или общественности.

Власти опасались, что признание вызовет волну антиправительственных протестов.

9 января, в четверг, когда украинские следователи начали прибывать в Тегеран, западные чиновники публично заявляли, что у них есть доказательства того, что Иран случайно сбил самолет.

Иранские чиновники - от директора гражданской авиации до главного представителя правительства - выступил с заявлением, в котором отвергались обвинения, их заявления были распространены в государственных СМИ.

10 января, в пятницу высшие военные командиры страны созвали закрытое заседание и рассказали президенту Рухани правду.пуск

По словам близких к нему чиновников, Рухани был в ярости. Он потребовал, чтобы Иран немедленно объявил, что совершил трагическую ошибку, и согласился с последствиями.

Военные чиновники отговаривали его, заявив, что последствия могут дестабилизировать ситуацию в стране. Рухани пригрозил уйти в отставку.

По словам президента Ирана, Канада, в которой на борту самолета находилось наибольшее количество иностранных граждан и Штаты, которых в качестве родной страны Боинга пригласили расследовать катастрофу, в конечном итоге представят свои доказательства.

Совет национальной безопасности Ирана провел экстренное заседание и подготовил два заявления, первое из которых было опубликовано Объединенными вооруженными силами, а затем второе - выступление Рухани.

На следующий день, 11 января, военные выпустили заявление, в котором признавалось, что Иран сбил самолет из-за "человеческой ошибки".

Рухани выступил с заявление немного позже. Он заявил, что узнал о заключении следственного комитета о причине аварии "несколько часов назад".

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