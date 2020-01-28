"Інвестиційні няні" працюватимуть на базі UkraineInvest – міністр економіки
Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, що великі інвестори та уряд співпрацюватимуть на базі Державної агенції залучення інвестицій UkraineInvest та Наглядової інвестиційної ради.
Джерело: Милованов в ефірі "Свобода слова" на ICTV
Пряма мова: "У нас є відповідні організації, які будуть виконувати цю функцію (співпрацювати із зацікавленими в інвестиціях – УП). Це буде на базі UkraineInvest та на базі Національної інвестиційної ради. Це буде розроблятись на базі UkraineInvest, а потім буде затверджуватись радою."
Деталі: За словами очільника міністерства, вже є зацікавленні в інвестуванні групи.
"Вже були звернення. Також були розмови про те, що вони (інвестори – УП) консолідують активи для того, щоб були достатньо великі суми, щоб вони змогли використати ці умови (зокрема "інвест-няню", податкові пільги – УП)", – додав Милованов.
Також міністр економіки повідомив, що відбір персональних менеджерів, які, як анононсувалось президентом Зеленським "розмовлятимуть п’ятьма мовами", буде відбуватись за допомогою UkraineInvest. Там вже є відповідні фахівці – інвестиційні менеджери, які показали значні результати, в основному в угодах по "зеленій енергетиці". Також необхідно буде набирати нових менеджерів. Всі вони проходимуть навчання.
Міністр очікує, що невдовзі проєкт закону "Про інвестиційних нянь" буде винесений на розгляд Кабміну, а після до Верховної Ради.
Що передувало: Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства розповів Тимофій Милованов, що проєкт "інвестиційна няня" дозволить інвесторам укладати угоди із Кабміном, який представляє державу та може відповідати у міжнародних судах, якщо порушить умови договору.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.
- Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.
- Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, а й тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.