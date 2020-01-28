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"Инвестиционные няни" будут работать на базе UkraineInvest

Вторник, 28 января 2020, 06:10
Инвестиционные няни будут работать на базе UkraineInvest

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что крупные инвесторы и правительство будут сотрудничать на базе Государственного агентства привлечения инвестиций UkraineInvest и Наблюдательного инвестиционного совета.

Источник: Милованов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "У нас есть соответствующие организации, которые будут выполнять эту функцию (сотрудничать с заинтересованными в инвестициях – УП). Это будет на базе UkraineInvest и на базе Национального инвестиционного совета. Это будет разрабатываться на базе UkraineInvest, а затем будет утверждаться советом."

Детали: По словам главы министерства, уже есть заинтересованные в инвестировании группы.

"Уже были обращения. Также были разговоры о том, что они (инвесторы – УП) консолидируют активы для того, чтобы были достаточно большие суммы, чтобы они смогли использовать эти условия (в частности "инвест-няню", налоговые льготы – УП)", – добавил Милованов.

Также министр экономики сообщил, что отбор персональных менеджеров, которые, как анонсировалось президентом Зеленским "будут разговаривать на пяти языках", будет происходить с помощью UkraineInvest. Там уже есть соответствующие специалисты – инвестиционные менеджеры, которые показали значительные результаты, в основном в сделках по "зеленой энергетике". Также будет необходимо набирать новых менеджеров. Все они будут проходить обучение.

Министр ожидает, что вскоре проект закона "О инвестиционных нянях" будет вынесен на рассмотрение Кабмина, а после в Верховную Раду.

Что предшествовало: Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что проект "инвестиционная няня" позволит инвесторам заключать сделки с Кабмином, который представляет государство и сможет отвечать в международных судах, если нарушит условия договора.

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.
  • Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.
  • Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: экономикаинвестицииМиловановМинэкономики
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