Відомий французький філософ Леві приїхав на Донбас

Французький письменник та філософ Бернар-Анрі Леві побував у контрольному пункті "в’їзду-виїзду" на Донбасі поблизу лінії розмежування та поспілкувався з українськими прикордонниками.

Джерело: Державна прикордонна служба

Леві – прикордонникам: "Головна ваша зброя - те, що ви показуєте як це: проживати там і проживати тут".

Деталі: Французький філософ є співзасновником Агентства модернізації України. На КПВВ він ознайомився з порядком функціонування контрольних пунктів.

У відомстві пишуть, що як позитив Леві відзначив - забезпечення громадянам швидкого та комфортного перетину лінії розмежування.

Також у ДПСУ повідомили, що Леві мав змогу побачити крайні позиції КПВВ та висловив підтримку українським військовим, що протидіють російській збройній агресії.

Довідка: Леві відомий своєю активною позицією щодо відстоювання потреби допомагати Україні у боротьбі за її права на свободу й незалежність.

Він – перший француз, що виступив 2014 року на Майдані. Крім того, Леві є одним із найвпливовіших мислителів, що протистоять євроскептицизму та аргументам на кшталт "Європа не має альтернативи співпраці з путінською Росією".

Не будучи політиком, він має значний вплив на формування зовнішнього курсу Франції.

Саме Леві у 2019 році допомогав в організації візиту кандидата в президенти Володимира Зеленського та його команди для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Перед президентськими виборами в березні 2014 року Леві також відіграв важливу роль в організації візиту Віталія Кличка та Петра Порошенка до Франції.

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