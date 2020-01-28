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Відомий французький філософ Леві приїхав на Донбас

Вівторок, 28 січня 2020, 11:13
Відомий французький філософ Леві приїхав на Донбас

Французький письменник та філософ Бернар-Анрі Леві побував у контрольному пункті "в’їзду-виїзду" на Донбасі поблизу лінії розмежування та поспілкувався з українськими прикордонниками.

Джерело: Державна прикордонна служба

Леві – прикордонникам: "Головна ваша зброя - те, що ви показуєте як це: проживати там і проживати тут".

Деталі: Французький філософ є співзасновником Агентства модернізації України. На КПВВ він ознайомився з порядком функціонування контрольних пунктів.

У відомстві пишуть, що як позитив Леві відзначив - забезпечення громадянам швидкого та комфортного перетину лінії розмежування.

Також у ДПСУ повідомили, що Леві мав змогу побачити крайні позиції КПВВ та висловив підтримку українським військовим, що протидіють російській збройній агресії.

 

Довідка: Леві відомий своєю активною позицією щодо відстоювання потреби допомагати Україні у боротьбі за її права на свободу й незалежність.

Він – перший француз, що виступив 2014 року на Майдані. Крім того, Леві є одним із найвпливовіших мислителів, що протистоять євроскептицизму та аргументам на кшталт "Європа не має альтернативи співпраці з путінською Росією".

 

Не будучи політиком, він має значний вплив на формування зовнішнього курсу Франції.

Саме Леві у 2019 році допомогав в організації візиту кандидата в президенти Володимира Зеленського та його команди для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

 

Перед президентськими виборами в березні 2014 року Леві також відіграв важливу роль в організації візиту Віталія Кличка та Петра Порошенка до Франції. 

Знати більше: Бернар-Анрі Леві: Україна – це благословення для ЄС

Бернар-Анрі Леві: Наступний за Україною ворог Путіна – Європа

Українська правда

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Теми: ФранціяДонбасдержслужбаПрикордонна служба
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