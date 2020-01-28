Известный французский философ Леви приехал на Донбасс

Французский писатель и философ Бернар-Анри Леви побывал в контрольном пункте "въезда-выезда" на Донбассе вблизи линии разграничения и пообщался с украинскими пограничниками.

Источник: Государственная пограничная служба

Леви – пограничникам: "Главное ваше оружие - то, что вы показываете как это: проживать там и проживать здесь".

Детали: Французский философ является соучредителем Агентства модернизации Украины. На КПВВ он ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов.

В ведомстве пишут, что как позитив Леви отметил - обеспечение гражданам быстрого и комфортного пересечения линии разграничения.

Также в ГПСУ сообщили, что Леви мог увидеть крайние позиции КПВВ и выразил поддержку украинским военным, противодействующих российской вооруженной агрессии.

Справка: Леви известен своей активной позицией по отстаиванию необходимости помогать Украине в борьбе за ее права на свободу и независимость.

Он - первый француз, выступивший в 2014 году на Майдане. Кроме того, Леви является одним из самых влиятельных мыслителей, которые противостоят евроскептицизму и аргументам вроде "Европа не имеет альтернативы сотрудничеству с путинской Россией".

Не будучи политиком, он имеет значительное влияние на формирование внешнего курса Франции.

Именно Леви в 2019 году помогал в организации визита кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команды для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Перед президентскими выборами в марте 2014 года Леви также сыграл важную роль в организации визита Виталия Кличко и Петра Порошенко во Францию.

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