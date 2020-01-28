Заступник директора ДБР таки захищав Януковича в суді – прокурор
Прокурор Офісу генпрокурора Яніс Сімонов заявив, що заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков захищав інтереси президента-втікача Віктора Януковича в суді.
Джерело: hromadske
Пряма мова: "Я з ним брав участь у засіданнях по справі Януковича. Це зокрема було засідання, (де розглядали, –ред.) дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування щодо подій 18-20 лютого 2014".
Деталі: Сімонов, який представляв сторону обвинувачення у справі Януковича, додав, що Бабіков представляв інтереси президента-втікача на кількох засіданнях, зокрема на тих, де адвокати клопотали про відвід судді.
Він також показав ордер на надання правової допомоги Бабіковим Януковичу.
Що було раніше: 28 січня новопризначений заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заявив, що ніколи не був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича і ніяк не може втручатися у розслідування справ Майдану.
Передісторія:
- Ексадвокат, нині перший заступник голови ДБР Бабіков працював в об'єднанні Aver Lex, відомому захистом експрезидента Віктора Януковича. Як свідчать дані з реєстру судових рішень, адвокат особисто представляв інтереси Януковича у справі щодо перешкоджання та насильства проти майданівців. Зокрема, Бабіков брав участь в оскарженні рішення, яким експрезиденту призначили безкоштовного адвоката.
- Бабікова призначили в Держбюро всупереч зверненню адвокатської дорадчої групи до президента Володимира Зеленського та силовиків з закликом протидіяти його призначенню через "очевидний прямий конфлікт інтересів".
- У ДБР пояснили, що Бабікова не допускатимуть до справ Майдану.