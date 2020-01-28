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Заступник директора ДБР таки захищав Януковича в суді – прокурор

Вівторок, 28 січня 2020, 14:32
Заступник директора ДБР таки захищав Януковича в суді – прокурор

Прокурор Офісу генпрокурора Яніс Сімонов заявив, що заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков захищав інтереси президента-втікача Віктора Януковича в суді.

Джерело: hromadske

Пряма мова: "Я з ним брав участь у засіданнях по справі Януковича. Це зокрема було засідання, (де розглядали, –ред.) дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування щодо подій 18-20 лютого 2014".

Деталі: Сімонов, який представляв сторону обвинувачення у справі Януковича, додав, що Бабіков представляв інтереси президента-втікача на кількох засіданнях, зокрема на тих, де адвокати клопотали про відвід судді.

Він також показав ордер на надання правової допомоги Бабіковим Януковичу.

 

Що було раніше: 28 січня новопризначений заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заявив, що ніколи не був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича і ніяк не може втручатися у розслідування справ Майдану.

Передісторія:

  • Ексадвокат, нині перший заступник голови ДБР Бабіков працював в об'єднанні Aver Lex, відомому захистом експрезидента Віктора Януковича. Як свідчать дані з реєстру судових рішень, адвокат особисто представляв інтереси Януковича у справі щодо перешкоджання та насильства проти майданівців. Зокрема, Бабіков брав участь в оскарженні рішення, яким експрезиденту призначили безкоштовного адвоката.
  • Бабікова призначили в Держбюро всупереч зверненню адвокатської дорадчої групи до президента Володимира Зеленського та силовиків з закликом протидіяти його призначенню через "очевидний прямий конфлікт інтересів".
  • У ДБР пояснили, що Бабікова не допускатимуть до справ Майдану. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс генпрокурораДБРБабіковЯнукович
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