Заступник директора ДБР таки захищав Януковича в суді – прокурор

Прокурор Офісу генпрокурора Яніс Сімонов заявив, що заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков захищав інтереси президента-втікача Віктора Януковича в суді.

Джерело: hromadske

Пряма мова: "Я з ним брав участь у засіданнях по справі Януковича. Це зокрема було засідання, (де розглядали, –ред.) дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування щодо подій 18-20 лютого 2014".

Деталі: Сімонов, який представляв сторону обвинувачення у справі Януковича, додав, що Бабіков представляв інтереси президента-втікача на кількох засіданнях, зокрема на тих, де адвокати клопотали про відвід судді.

Він також показав ордер на надання правової допомоги Бабіковим Януковичу.

Що було раніше: 28 січня новопризначений заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заявив, що ніколи не був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича і ніяк не може втручатися у розслідування справ Майдану.

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