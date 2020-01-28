Заместитель директора ГБР таки защищал Януковича в суде – ОГП

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Вторник, 28 января 2020, 15:32

Прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов заявил, что заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков защищал интересы беглого президента Виктора Януковича в суде.

Источник: hromadske

Прямая речь: "Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это в частности было заседание (где рассматривали, – ред.) разрешение на осуществление заочного досудебного расследования событий 18-20 февраля 2014 года".

Детали: Симонов, представлявший сторону обвинения по делу Януковича, добавил, что Бабиков представлял интересы беглого президента на нескольких заседаниях, в частности на тех, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи.

Он также показал ордер на предоставление правовой помощи Бабиковым Януковичу. 

 

Что было раньше: 28 января новоназначенный заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что никогда не был адвокатом беглого президента Виктора Януковича и никак не может вмешиваться в расследование дел Майдана.

Предыстория:

  • Экс-адвокат, ныне первый заместитель председателя ГБР Бабиков работал в объединении Aver Lex, известном защитой экс-президента Виктора Януковича. Как свидетельствуют данные реестра судебных решений, адвокат лично представлял интересы Януковича в деле о препятствовании и насилии против майдановцев. В частности, Бабиков участвовал в обжаловании решения, которым Януковичу назначили бесплатного адвоката.
  • Бабиков был назначен вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".
  • В ГБР заявили, что Бабикова не будут допускать в ведомстве к делам Майдана.

Темы: Офис генпрокурора ГБР Бабиков Янукович


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