Больше чем в ОГП: Холодницкий рассказал о новых зарплатах прокуроров САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура привлекает новых сотрудников высокими зарплатами.

Источник: интервью заместителя генерального прокурора, руководителя САП Назара Холодницкого Радио НВ.

Прямая речь: "Сейчас объявлен конкурс (на должности прокуроров САП). Чем мы будем привлекать? Во-первых, конкурентной зарплатой – около 70 тысяч гривен в месяц без премий и надбавок. С ними плюс-минус 75 тысяч будет. То есть есть, за что рабо тать".

Детали: Холодницкий рассказал, что в САП проводится дополнительный набор прокуроров на 11 вакансий, который будет проходить по новым правилам.

Он подчеркнул, что в конкурсе на работу в САП проходной балл по знанию законодательства будет выше, чем в Офисе генерального прокурора, соответственно, требования и зарплаты тоже выше.

Глава САП также сообщил, что просил генерального прокурора увеличить штат наполовину, то есть до 70 человек, но им добавили лишь несколько вакансий.

Всего в САП сейчас, по его словам, работают 35 прокуроров.