ЄС планує зняти санкції з Азарова, Ставицького і Олександра Януковича – журналіст

3700 переглядів
Вівторок, 28 січня 2020, 17:27

Євросоюз, ймовірно, скоро виключить зі свого санкційного списку колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова, ексміністра енергетики Миколу Ставицького та старшого сина Віктора Януковича Олександра.

Про це із власних джерел стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

Санкції проти експрезидента Віктора Януковича та його оточення за незаконне присвоєння українських державних коштів ЄС запровадив у березні 2014 року.  З часом Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників через недостатні докази проти них від українського слідства.

За інформацією Джозвяка, санкції з Азарова, Ставицького та Олександра Януковича можуть зняти з тих же причин. "Я чув, що Київ повинен робити більше", - написав журналіст у своєму Twitter, додавши, що у майбутньому не виключає зняття обмежень й з решти українських ексчиновників.

Востаннє ЄС продовжував санкції проти Януковича та його соратників 4 березня 2019 році. В оприлюдненому рішенніокрім Віктора Януковича, містилися прізвища 11 його соратників. Санкції чинні до 6 березня 2020 року, а отже найближчим часом ЄС ухвалить рішення про їх перегляд.

Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше  зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.

Теми: Азаров Янукович Ставицький санкції ЄС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На телеканал Мураєва наклали штраф за інтерв’ю Гордона з Азаровим 9 січня 2020, 17:32
Нацрада позапланово перевірить канал Мураєва через Азарова 17 жовтня 2019, 15:45
Богдан літав з Азаровим до Санкт-Петербурга напередодні зупинки євроінтеграції України в 2013 році – "Схеми" 27 вересня 2019, 02:37
Усі новини
Головні новини
На Донбасі підірвалися два українські бійці
Більше ніж в ОГП: Холодницький розповів про нові зарплати прокурорів САП
Зеленський хоче роздати дітям 23 тонни іграшок, які застрягли на митниці
Заступник директора ДБР таки захищав Януковича в суді – прокурор
Усі новини
ТаблоID

Головні події лютого, які не варто пропускати

соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають

тест

Якого домашнього улюбленця вам краще завести?