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ЄС планує зняти санкції з Азарова, Ставицького і Олександра Януковича – журналіст

Вівторок, 28 січня 2020, 16:27

Євросоюз, ймовірно, скоро виключить зі свого санкційного списку колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова, ексміністра енергетики Миколу Ставицького та старшого сина Віктора Януковича Олександра.

Про це із власних джерел стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

Санкції проти експрезидента Віктора Януковича та його оточення за незаконне присвоєння українських державних коштів ЄС запровадив у березні 2014 року.  З часом Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників через недостатні докази проти них від українського слідства.

За інформацією Джозвяка, санкції з Азарова, Ставицького та Олександра Януковича можуть зняти з тих же причин. "Я чув, що Київ повинен робити більше", - написав журналіст у своєму Twitter, додавши, що у майбутньому не виключає зняття обмежень й з решти українських ексчиновників.

Востаннє ЄС продовжував санкції проти Януковича та його соратників 4 березня 2019 році. В оприлюдненому рішенніокрім Віктора Януковича, містилися прізвища 11 його соратників. Санкції чинні до 6 березня 2020 року, а отже найближчим часом ЄС ухвалить рішення про їх перегляд.

Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше  зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.

"Українська правда" в Threads

Теми: АзаровЯнуковичСтавицькийсанкціїЄС
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