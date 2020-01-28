Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС планирует снять санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича – журналист

Вторник, 28 января 2020, 16:27

Евросоюз, вероятно, вскоре исключит из своего санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Николая Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.

Об этом из собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

Санкции против экс-президента Виктора Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств ЕС ввел в марте 2014 года. Со временем Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников за недостаточные доказательства против них от украинского следствия.

По информации Джозвяка, санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича могут снять по тем же причинам. "Я слышал, что Киев должен делать больше", - написал журналист в своем Twitter, добавив, что в будущем не исключает снятия ограничений и с остальных украинских экс-чиновников.

Последний раз ЕС продолжал санкции против Януковича и его соратников 4 марта 2019 году. В обнародованном решении, помимо Виктора Януковича, содержались фамилии 11 его соратников. Санкции действуют до 6 марта 2020 года, а значит в ближайшее время ЕС примет решение об их пересмотре.

В прошлом году ЕС исключил из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АзаровЯнуковичСтавицкийсанкцииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Азаров
"Харьковские соглашения": расследование госизмены Януковича и Азарова завершено
Из Академии наук выгнали ученых из РФ и Азарова
Суд разрешил спецрасследование против Азарова за "Харьковские соглашения"
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: