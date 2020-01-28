ЕС планирует снять санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича – журналист

Евросоюз, вероятно, вскоре исключит из своего санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Николая Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.

Об этом из собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

Санкции против экс-президента Виктора Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств ЕС ввел в марте 2014 года. Со временем Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников за недостаточные доказательства против них от украинского следствия.

По информации Джозвяка, санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича могут снять по тем же причинам. "Я слышал, что Киев должен делать больше", - написал журналист в своем Twitter, добавив, что в будущем не исключает снятия ограничений и с остальных украинских экс-чиновников.

Последний раз ЕС продолжал санкции против Януковича и его соратников 4 марта 2019 году. В обнародованном решении, помимо Виктора Януковича, содержались фамилии 11 его соратников. Санкции действуют до 6 марта 2020 года, а значит в ближайшее время ЕС примет решение об их пересмотре.

В прошлом году ЕС исключил из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.