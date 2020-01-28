У Кабміні вже обговорюють можливість евакуації українців із Китаю

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Вівторок, 28 січня 2020, 17:26

Міністерство закордонних справ і Міністерство охорони здоров’я обговорюють можливість евакуації громадян України з Китаю через поширення коронавірусу.

Джерело: генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ Андрій Скіпальський, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Переговори з Міністерством закордонних справ і Міністерством охорони здоров’я почалися з цього приводу. Я думаю, що на завтра ми матимемо якісь результати попередні цих переговорів. Така опція розглядається і обговорюється".

Нагадаємо: В Україні це захворювання на зареєстровано. Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих виявили віруси грипу А чи В. Водночас у зв’язку з поширенням короноавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.

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Передісторія: 

  • У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • На 28 січня кількість загиблих сягнула щонайменше 106 людей.
  • Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними симптомами коронавірусу є лихоманка та утруднене дихання.

Теми: коронавірус


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