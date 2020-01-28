В Кабмине уже обсуждают возможность эвакуации украинцев из Китая
Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения обсуждают возможность эвакуации граждан Украины из Китая из-за распространения коронавируса.
Источник: генеральный директор Директората общественного Минздрава Андрей Скипальский, которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Переговоры с Министерством иностранных дел и Министерством здравоохранения начались по этому поводу. Я думаю, что на завтра у нас будут какие-то результаты предварительные этих переговоров. Такая опция рассматривается и обсуждается".
Напомним: В Украине это заболевание на зарегистрировано. Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В. В то же время в связи с распространением короноавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
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Предыстория:
- В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- По состоянию на 28 января количество погибших составляло по меньшей мере 106 человек.
- Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.