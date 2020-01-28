Коронавірус: у Дніпрі тепловізори перевірятимуть температуру тіла
У міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ" та на залізничному вокзалі Дніпра встановлять "захисні кордони" з тепловізорами, які виявлятимуть пасажирів із підвищеною температурою тіла.
Джерело: Дніпропетровська облдержадміністрація
Деталі: За словами керівника аеропорту Сергія Криворотченка, тепловізори "дистанційно виявляють підвищену температуру, навіть якщо людина про це не знає".
Тих, у кого є симптоми ГРВІ, направлятимуть до лікарень Дніпра, зокрема таких, що спеціалізуються на інфекційних захворюваннях.
У відомстві вважають, що заходи допоможуть уникнути розповсюдження нового коронавірусу в регіоні.
Нагадаємо:
- У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- На 28 січня кількість загиблих сягнула щонайменше 106 людей.
- Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих виявили віруси грипу А чи В.
- Водночас, у зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.
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