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Коронавірус: у Дніпрі тепловізори перевірятимуть температуру тіла

Вівторок, 28 січня 2020, 17:54
Коронавірус: у Дніпрі тепловізори перевірятимуть температуру тіла

У міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ" та на залізничному вокзалі Дніпра встановлять "захисні кордони" з тепловізорами, які виявлятимуть пасажирів із підвищеною температурою тіла.

Джерело: Дніпропетровська облдержадміністрація

Деталі: За словами керівника аеропорту Сергія Криворотченка, тепловізори "дистанційно виявляють підвищену температуру, навіть якщо людина про це не знає".

Тих, у кого є симптоми ГРВІ, направлятимуть до лікарень Дніпра, зокрема таких, що спеціалізуються на інфекційних захворюваннях.

У відомстві вважають, що заходи допоможуть уникнути розповсюдження нового коронавірусу в регіоні.

Нагадаємо: 

  • У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • На 28 січня кількість загиблих сягнула щонайменше 106 людей.
  • Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих виявили віруси грипу А чи В.
  • Водночас, у зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.

Читайте також: Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Українська правда

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Теми: Дніпрокоронавірус
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