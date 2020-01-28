Коронавірус: у Дніпрі тепловізори перевірятимуть температуру тіла

У міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ" та на залізничному вокзалі Дніпра встановлять "захисні кордони" з тепловізорами, які виявлятимуть пасажирів із підвищеною температурою тіла.

Джерело: Дніпропетровська облдержадміністрація

Деталі: За словами керівника аеропорту Сергія Криворотченка, тепловізори "дистанційно виявляють підвищену температуру, навіть якщо людина про це не знає".

Тих, у кого є симптоми ГРВІ, направлятимуть до лікарень Дніпра, зокрема таких, що спеціалізуються на інфекційних захворюваннях.

У відомстві вважають, що заходи допоможуть уникнути розповсюдження нового коронавірусу в регіоні.

Нагадаємо:

У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

На 28 січня кількість загиблих сягнула щонайменше 106 людей.

Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих виявили віруси грипу А чи В.

Водночас, у зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.

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