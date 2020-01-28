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Коронавирус: в Днепре тепловизоры будут проверять температуру тела

Вторник, 28 января 2020, 17:54
Коронавирус: в Днепре тепловизоры будут проверять температуру тела

В международном аэропорту "Днепропетровск" и на железнодорожном вокзале Днепра установят "защитные границы" с тепловизорами, которые будут определять пассажиров с повышенной температурой тела.

Источник: Днепропетровская облгосадминистрация

Детали: По словам руководителя аэропорта Сергея Криворотченко, тепловизоры "дистанционно обнаруживают повышенную температуру, даже если человек об этом не знает".

Тех, у кого есть симптомы ОРВИ, будут направлять в больницы Днепра, в частности, специализирующиеся на инфекционных заболеваниях.

В ведомстве считают, что предпринятые меры помогут избежать распространения нового коронавируса в регионе.

Напомним:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • На 28 января число погибших достигло по меньшей мере 106 человек.
  • Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у больных обнаружены вирусы гриппа А или В.
  • В то же время, в связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.

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Украинская правда
Темы: Днепркоронавирус
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