Коронавирус: в Днепре тепловизоры будут проверять температуру тела

В международном аэропорту "Днепропетровск" и на железнодорожном вокзале Днепра установят "защитные границы" с тепловизорами, которые будут определять пассажиров с повышенной температурой тела.

Источник: Днепропетровская облгосадминистрация

Детали: По словам руководителя аэропорта Сергея Криворотченко, тепловизоры "дистанционно обнаруживают повышенную температуру, даже если человек об этом не знает".

Тех, у кого есть симптомы ОРВИ, будут направлять в больницы Днепра, в частности, специализирующиеся на инфекционных заболеваниях.

В ведомстве считают, что предпринятые меры помогут избежать распространения нового коронавируса в регионе.

Напомним:

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

На 28 января число погибших достигло по меньшей мере 106 человек.

Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у больных обнаружены вирусы гриппа А или В.

В то же время, в связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.

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