Коронавірус із Китаю за добу виявили у ще 1 600 людей

Коронавірус, що поширюється з китайського Уханя, вразив уже понад 6 тисяч людей, за добу з 27 до 28 січня виявили у близько 1,6 тисячі осіб.

Джерело: дані й інфографіка з сайту gisanddata

Деталі: Загалом зафіксовано 6057 випадків захворювання.

З них 5970 – у Китаї. У китайському Макао – 7.

Ще 14 випадків зараження новим коронавірусом виявлено у Таїланді, по 8 – у Гонконгу й на Тайвані, по 7 – у Японії, Майлайзії та Сінгапурі.

По 5 випадків захворювання виявлено в США та Австралії, по 4 – у Німеччині, Франції та Південній Кореї, по 2 – у Канаді та В’єтнамі, по 1 випадку – в Непалі, Камбоджі та на Шрі-Ланці.

Крім того, "Радіо Свобода" повідомляє, що в Об’єднаних Арабських Еміратах підтвердили перший на Близькому Сході випадок зараження новим китайським коронавірусом (хвора людина приїхала з Уханя).

Однак на сайті gisanddata ця інформація ще не відображена.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія: