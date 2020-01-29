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Коронавірус із Китаю за добу виявили у ще 1 600 людей

Середа, 29 січня 2020, 07:49
Коронавірус із Китаю за добу виявили у ще 1 600 людей

Коронавірус, що поширюється з китайського Уханя, вразив уже понад 6 тисяч людей, за добу з 27 до 28 січня виявили у близько 1,6 тисячі осіб.

Джерело: дані й інфографіка з сайту gisanddata

Деталі: Загалом зафіксовано 6057 випадків захворювання.

 

З них 5970 – у Китаї. У китайському Макао – 7.

Ще 14 випадків зараження новим коронавірусом виявлено у Таїланді, по 8 – у Гонконгу й на Тайвані, по 7 – у Японії, Майлайзії та Сінгапурі.

По 5 випадків захворювання виявлено в США та Австралії, по 4 – у Німеччині, Франції та Південній Кореї, по 2 – у Канаді та В’єтнамі, по 1 випадку – в Непалі, Камбоджі та на Шрі-Ланці.

Крім того, "Радіо Свобода" повідомляє, що в Об’єднаних Арабських Еміратах підтвердили перший на Близькому Сході випадок зараження новим китайським коронавірусом (хвора людина приїхала з Уханя).

Однак на сайті gisanddata ця інформація ще не відображена.

 

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Передісторія: 

  • У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • На 29 січня кількість загиблих сягнула щонайменше 130 людей.
  • 4 випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих виявили віруси грипу А чи В.
  • Посольство України в КНР рекомендує українцям залишити цю країну.

Українська правда

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Теми: коронавірусздоров'яКитайсвіт
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