Коронавірус із Китаю за добу виявили у ще 1 600 людей

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Середа, 29 січня 2020, 08:49

Коронавірус, що поширюється з китайського Уханя, вразив уже понад 6 тисяч людей, за добу з 27 до 28 січня виявили у близько 1,6 тисячі осіб.

Джерело: дані й інфографіка з сайту gisanddata

Деталі: Загалом зафіксовано 6057 випадків захворювання.

 

З них 5970 – у Китаї. У китайському Макао – 7.

Ще 14 випадків зараження новим коронавірусом виявлено у Таїланді, по 8 – у Гонконгу й на Тайвані, по 7 – у Японії, Майлайзії та Сінгапурі.

По 5 випадків захворювання виявлено в США та Австралії, по 4 – у Німеччині, Франції та Південній Кореї, по 2 – у Канаді та В’єтнамі, по 1 випадку – в Непалі, Камбоджі та на Шрі-Ланці.

Крім того, "Радіо Свобода" повідомляє, що в Об’єднаних Арабських Еміратах підтвердили перший на Близькому Сході випадок зараження новим китайським коронавірусом (хвора людина приїхала з Уханя). Однак на сайті gisanddata ця інформація ще не відображена.

 

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Українська правда
Теми: здоров'я світ Китай


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