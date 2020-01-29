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Коронавирус из Китая за сутки обнаружили у еще 1600 человек

Среда, 29 января 2020, 07:49
Коронавирус из Китая за сутки обнаружили у еще 1600 человек

Коронавирус, который распространяется из китайского Уханя, поразил уже более 6000 человек, за сутки с 27 по 28 января его обнаружили у порядка 1,6 тысячи человек.

Источник: данные и инфографика с сайта gisanddata

Детали: В целом зафиксировано 6057 случаев заболевания.

 

Из них 5970 – в Китае. В китайском Макао – 7.

Еще 14 случаев заражения новым коронавирусом обнаружено в Таиланде, по 8 – в Гонконге и на Тайване, по 7 – в Японии, Майлайзии и Сингапуре.

По 5 случаев заболевания выявлено в США и Австралии, по 4 – в Германии, Франции и Южной Корее, по 2 – в Канаде и Вьетнаме, по 1 случаю – в Непале, Камбодже и на Шри-Ланке.

Кроме того, "Радио Свобода" сообщает, что в Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили первый на Ближнем Востоке случай заражения новым китайским коронавирусом (больной человек приехал из Уханя).

Однако на сайте gisanddata эта информация еще не отражена.

 

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Предыстория: 

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • На 29 января число погибших достигло по меньшей мере 130 человек.
  • 4 случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у больных обнаружены вирусы гриппа А или В.
  • Посольство Украины в КНР рекомендует украинцам покинуть эту страну.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусздоровьеКитаймир
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