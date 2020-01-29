"Ексміністр ДНР", якого нібито "виводила" СБУ, вже давно залишив ОРДО

Колишній так званий "міністр вугільної промисловості ДНР" Ігор Івакін, якого Служба безпеки нібито нещодавно вивезла з ОРДО, насправді залишив окуповану територію Донбасу ще понад 5 років тому.

Джерело: facebook-сторінка Івакіна; публікації у місцевих ЗМІ

Деталі: У середу, 29 січня, СБУ повідомила, що у ході спецоперації вивела Івакіна на підконтрольну українській владі територію і отримала від нього "корисну інформацію" про вплив Росії на бойовиків.

Проте кілька джерел свідчать, що "ексміністр" ще з 2014 року проживає на контрольованій українським урядом території.

По-перше, на сторінці Івакіна зазначено, що чоловік мешкає в Маріуполі, звільненому ще влітку 2014 року. Крім того, з цієї ж сторінки випливає, що в червні 2014-го, коли Івакін мав би обіймати посаду в ОРДЛО, він перебував у Києві. Вже у грудні – публікував фото з Маріуполя і писав, що у Донецьку не був з вересня.

Він сам запевняв, що непричетний до бойовиків. 21 травня 2014 року, за 5 днів після призначення так званих "міністрів ДНР", в тому числі, Івакіна, чоловік заявив, що не подавався на посаду, про призначення дізнався вже в будівлі Донецької ОДА, "будь-яку діяльність в рамках ДНР не вів".

Водночас, у фотобанку російського інформагентства "Россия сегодня" міститься фото Івакіна, що свідчить про його присутність під час призначення на посаду окупаційних "міністрів".

У серпні 2014 року Івакін також писав, що перебуває у Донецьку. Інших публікацій з окупованої території на сторінці чоловіка немає.

Профіль чоловіка активний і нині, він періодично виставляє фото і відео, зроблені на вільних територіях України.

У 2016 році Івакін розповідав про свою причетність до волонтерської діяльності – встановлення протиосколкової плівки в учбових і лікувальних закладах Маріуполя. Про цей проект також писали місцеві ЗМІ, які називали Івакіна волонтером громадської організації "Всеукраїнське об’єднання "Патріот". Про цю організацію писав і сам Івакін.

скріншот: Мариуполь.ТВ

Офіційно в Україні зареєстрована лише одна ГО з такою назвою. Її керівниця Ганна Майборода відповіла УП, що її організація не має відношення до маріупольців.

Водночас, з 2015 року Івакін, серед інших російських діячів і бойовиків, був під українськими санкціями.

УП звернулась по коментар до Івакіна у facebook і до пресслужби СБУ, але станом на момент публікації новини відповідь не отримала.

Відео СБУ з "ексміністром", виведеним з окупованої території

Відео Громадське ТБ Приазов'я з Ігорем Івакіним

Що було раніше: 29 січня СБУ повідомила, що у ході спецоперації вивела на підконтрольну українській владі територію одного з колишніх "міністрів вугільної промисловості" терористичної організації "ДНР". Правоохоронці не назвали ім’я, однак за даними УП йдеться про Ігоря Івакіна.

За словами спецслужби, чоловік надав детальні свідчення про причетність РФ до процесу окупації окремих районів Донеччини.