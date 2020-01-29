"Эксминистр ДНР", которого якобы "выводила" СБУ, уже давно покинул ОРДО

Бывший так называемый "министр угольной промышленности ДНР" Игорь Ивакин, которого Служба безопасности якобы недавно вывезла из ОРДО, на самом деле покинул оккупированную территорию Донбасса еще более 5 лет назад.

Источник: facebook-страница Ивакина; публикации в местных СМИ

Детали: В среду, 29 января, СБУ сообщила, что в ходе спецоперации вывела Ивакина на подконтрольную украинской власти территорию и получила от него "полезную информацию" о влиянии России на боевиков.

Однако несколько источников свидетельствуют, что "экс-министр" еще с 2014 года проживает на контролируемой украинским правительством территории.

Во-первых, на странице Ивакина указано, что мужчина живет в Мариуполе, освобожденном еще летом 2014 года. Кроме того, с этой же страницы следует, что в июне 2014-го, когда Ивакин должен был занимать должность в ОРДЛО, он находился в Киеве. Уже в декабре – публиковал фото из Мариуполя и писал, что в Донецке не был с сентября.

Он сам утверждал, что непричастен к боевикам. 21 мая 2014 года, через 5 дней после назначения так называемых "министров ДНР", в том числе, Ивакина, мужчина заявил, что не подавался на должность, о назначении узнал уже в здании Донецкой ОГА, "какую-либо деятельность в рамках ДНР не вел".

В то же время, в фотобанке российского информагентства "Россия сегодня" содержится фото Ивакина, которое указывает на его присутствие при назначении на должность оккупационных "министров".

В августе 2014 года Ивакин также писал, что находится в Донецке. Других публикаций с оккупированной территории на странице мужчины нет.

Профиль мужчины активный и сейчас, он периодически выставляет фото и видео, сделанные на свободных территориях Украины.

В 2016 году Ивакин рассказывал о своей причастности к волонтерской деятельности – установлению противоосколочной пленки в учебных и лечебных учреждениях Мариуполя. Об этом проекте также писали местные СМИ, которые называли Ивакина волонтером общественной организации "Всеукраинское объединение "Патриот". Об этой организации писал и сам Ивакин.

скриншот: Мариуполь.ТВ

Официально в Украине зарегистрировано только одна ОО с таким названием. Ее руководитель Анна Майборода ответила УП, что ее организация не имеет отношения к мариупольцам.

В то же время, с 2015 года Ивакин, среди других российских деятелей и боевиков, был под украинским санкциями.

УП обратилась за комментарием к Ивакину в facebook и в прессслужбу СБУ, но по состоянию на момент публикации новости ответ не получила.

Видео СБУ с "экс-министром", выведенным с оккупированной территории

Видео Общественного ТВ Приазовья с Игорем Ивакиным

Что было раньше: 29 января СБУ сообщила, что в ходе спецоперации вывела на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших "министров угольной промышленности" террористической организации "ДНР". Правоохранители не назвали имя, однако по данным УП речь идет об Игоре Ивакине.

По словам спецслужбы, человек предоставил подробные показания о причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донетчины.