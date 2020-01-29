Кравцов каже, що отримає чималу компенсацію від "Укрзалізниці"

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію.

Джерело: Facebook-сторінка Кравцова

Пряма мова: "Вчора було прийняте рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не мала, скажу одразу. Але, це - рішення акціонера.

Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу у транспортному секторі без грошових виплат за контрактом".

Деталі: Водночас, він не повідомив про яку саме суму йдеться.

За словами Кравцова, кілька останніх місяців наглядова рада "Укрзалізниці" розглядала звіт його роботи в компанії і результат нібито влаштував всі сторони.

Очільник залізниці пише, що майже всі KPI він виконав й у 2019-му було кілька історичних рекордів: фінансових і в перевезеннях, реалізовані масштабні інфраструктурні проекти.

Кравцов пише, що формальних підстав для його звільнення у членів наглядової ради не знайшлось.

На його думку, "Укрзалізниця" зараз переживає одні зі своїх кращих часів.

Що було раніше: На засіданні 29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення глави АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.

Чому це важливо: Заява очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова на звільнення за власним бажанням, передбачає його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури.

У випадку відхилення цієї заяви, звільнення Кравцова наглядовою радою буде коштувати компенсації його річної зарплати, яка в 2018 році становила майже 10 млн гривень, минулого року - понад 9 млн гривень.

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