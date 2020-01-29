Кравцов каже, що отримає чималу компенсацію від "Укрзалізниці"

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Середа, 29 січня 2020, 17:32

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію.

Джерело: Facebook-сторінка Кравцова

Пряма мова: "Вчора було прийняте рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не мала, скажу одразу. Але, це - рішення акціонера.

Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу у транспортному секторі без грошових виплат за контрактом".

Деталі: Водночас, він не повідомив про яку саме суму йдеться.

За словами Кравцова, кілька останніх місяців наглядова рада "Укрзалізниці" розглядала звіт його роботи в компанії і результат нібито влаштував всі сторони.

Очільник залізниці пише, що майже всі KPI він виконав й у 2019-му було кілька історичних рекордів: фінансових і в перевезеннях, реалізовані масштабні інфраструктурні проекти.

Кравцов пише, що формальних підстав для його звільнення у членів наглядової ради не знайшлось.

На його думку, "Укрзалізниця" зараз переживає одні зі своїх кращих часів.

Що було раніше: На засіданні 29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення глави АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова. 

Чому це важливо: Заява очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова на звільнення за власним бажанням, передбачає його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури.

У випадку відхилення цієї заяви, звільнення Кравцова наглядовою радою буде коштувати компенсації його річної зарплати, яка в 2018 році становила майже 10 млн гривень, минулого року - понад 9 млн гривень.

Читайте детальніше: "Чорний вівторок" для голови "Укрзалізниці": за що звільняють Кравцова і чому це буде непросто

Передісторія:

  • 30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із "Укрзалізницею", щоб почати роботу в публічному державному секторі.
  • Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім – директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".
  • 10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління. Офіційний термін контракту закінчується в 2021 році.
  • 3 грудня 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова "на наступному тижні".
  • Тоді ж Кравцов застерігав, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини". 

Українська правда
Теми: Укрзалізниця звільнення Кабінет міністрів


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