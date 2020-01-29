Кравцов говорит, что получит немалую компенсацию от "Укрзализныци"

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

Источник: Facebook-страница Кравцова

Прямая речь: "Вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя из соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не малая, скажу сразу. Но, это - решение акционера.

Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту".

Детали: В то же время, он не сообщил о какой именно сумме идет речь.

По словам Кравцова, несколько месяцев наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривал отчет о его работе в компании и результат якобы устроил все стороны.

Глава железной дороги пишет, что почти все KPI он выполнил и в 2019-м УЗ установила "несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты".

Кравцов пишет, что формальных оснований для его увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось.

По его мнению, "Укрзализныця" сейчас переживает одни из своих лучших времен.

Что было раньше: На заседании 29 января Кабинет министров согласовал увольнение главы АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова.

Почему это важно: Заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

В случае отклонения этого заявления, увольнение Кравцова наблюдательным советом будет стоить компенсации его годовой зарплаты, которая в 2018 году составила почти 10 млн гривень, в прошлом году - более 9 млн.

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