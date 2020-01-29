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Кравцов говорит, что получит немалую компенсацию от "Укрзализныци"

Среда, 29 января 2020, 16:32
Кравцов говорит, что получит немалую компенсацию от Укрзализныци

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

Источник: Facebook-страница Кравцова

Прямая речь: "Вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя из соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не малая, скажу сразу. Но, это - решение акционера.

Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту".

Детали: В то же время, он не сообщил о какой именно сумме идет речь.

По словам Кравцова, несколько месяцев наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривал отчет о его работе в компании и результат якобы устроил все стороны.

Глава железной дороги пишет, что почти все KPI он выполнил и в 2019-м УЗ установила "несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты".

Кравцов пишет, что формальных оснований для его увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось.

По его мнению, "Укрзализныця" сейчас переживает одни из своих лучших времен.

Что было раньше: На заседании 29 января Кабинет министров согласовал увольнение главы АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова.

Почему это важно: Заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

В случае отклонения этого заявления, увольнение Кравцова наблюдательным советом будет стоить компенсации его годовой зарплаты, которая в 2018 году составила почти 10 млн гривень, в прошлом году - более 9 млн.

Читайте подробнее: "Черный вторник" для главы "Укрзализныци": за что увольняют Кравцова и почему это будет не просто

Предыстория:

  • Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".
  • 10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.
  • 3 декабря 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова уже на следующей неделе.
  • Тогда же Кравцов предупреждал, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".
  • 30 декабря 2019 года Кравцов заявил, что прекращает контракт с "Укрзализныцей", чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяувольнениеКабинет министров
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