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Медведчук в Берлине рассказал пророссийским популистам о "мире на Донбассе"

Среда, 29 января 2020, 18:44
Медведчук в Берлине рассказал пророссийским популистам о мире на Донбассе

Народный депутат от ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук представил правым популистам в Берлине свою инициативу межпарламентского диалога стран "нормандского формата".

Источник: DW

Детали: На встречу с Медведчуком были приглашены представители всех парламентских фракций. Однако присутствовали на событии в основном представители правопопулистской "Альтернативы для Германии". АдГ, в частности, активно выступает за снятие санкций с России, многие из них считают аннексию Крыма Россией "легитимной".

От фракции СДПГ приняли участие два депутата. В то же время, социал-демократы отметили, что будут рассматривать участие в инициативе Медведчука, если в Верховной Раде его поддержит фракция "Слуга народа".

В пресс-службе других приглашенных фракций сообщили, что никто не пошел на встречу с украинским политиком.

Что предшествовало: 20 декабря 2019 года Медведчук рассказал президенту России Владимиру Путину о своей идее расширения "нормандского формата". Речь шла о создании в Раде "межфракционного депутатского объединения" под названием "Межпарламентский диалог ради мира".

По его словам, нардепы объединения будут "вести диалог" с парламентариями стран "нормандской четверки".

Во второй половине января была запланирована встреча с депутатами Германии и Франции.

Темы: МедведчукОПЗЖГерманияПутинДонбасс
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