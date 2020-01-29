Медведчук в Берлине рассказал пророссийским популистам о "мире на Донбассе"

740 просмотров
Среда, 29 января 2020, 19:44

Народный депутат от ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук представил правым популистам в Берлине свою инициативу межпарламентского диалога стран "нормандского формата".

Источник: DW

Детали: На встречу с Медведчуком были приглашены представители всех парламентских фракций. Однако присутствовали на событии в основном представители правопопулистской "Альтернативы для Германии". АдГ, в частности, активно выступает за снятие санкций с России, многие из них считают аннексию Крыма Россией "легитимной".

От фракции СДПГ приняли участие два депутата. В то же время, социал-демократы отметили, что будут рассматривать участие в инициативе Медведчука, если в Верховной Раде его поддержит фракция "Слуга народа".

В пресс-службе других приглашенных фракций сообщили, что никто не пошел на встречу с украинским политиком.

Что предшествовало: 20 декабря 2019 года Медведчук рассказал президенту России Владимиру Путину о своей идее расширения "нормандского формата". Речь шла о создании в Раде "межфракционного депутатского объединения" под названием "Межпарламентский диалог ради мира".

По его словам, нардепы объединения будут "вести диалог" с парламентариями стран "нормандской четверки".

Во второй половине января была запланирована встреча с депутатами Германии и Франции.

Темы: Медведчук ОПЗЖ Германия Путин Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Прокуратура хочет, чтобы 35 га с имением Медведчука перешли государству 22 января 2020, 09:18
Зеленский и самолет Медведчука в Омане: у президента комментируют совпадение 14 января 2020, 16:10
Медведчук рассказал, кто летел в его самолете из Омана, пока там был Зеленский 14 января 2020, 13:43
Все новости
Главные новости
Джулиани обещает публикацию сенсации о "покушение на Шокина"
В ПАСЕ разрешили работать российским делегатам, голосовавшим за аннексию Крыма
"Эксминистр ДНР", которого якобы "выводила" СБУ, уже давно покинул ОРДО
Кабмин согласовал назначение нового главы Закарпатской ОГА
Все новости
еда

10 продуктов холодного времени года: что с ними делать, объясняет шеф-повар

опрос

Как выглядят современные семьи и сколько людей живут сами

ТаблоID

Главные события февраля, которые не стоит пропускать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів