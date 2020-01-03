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Дугарь відмовилася від слідчого експерименту в справі Шеремета – поліція

П'ятниця, 3 січня 2020, 16:48
Дугарь відмовилася від слідчого експерименту в справі Шеремета – поліція

Національна поліція повідомляє, що у кримінальному провадженні за фактом вбивства журналіста Павла Шеремета проведено слідчий експеримент, від участі у якому відмовилася підозрювана Яна Дугарь.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Правоохоронці стверджують, що завчасно попередили адвокатів трьох підозрюваних у справі Шеремета про слідчий експеримент, однак свою участь підтвердив лише адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко.

У той же час слідчі Нацполіції з метою забезпечення Андрію Антоненку права на захист і проведення раніше запланованої невідкладної слідчої дії до участі у слідчому експерименті залучили адвоката центру з надання безоплатної правової допомоги.

Відтак у ніч на 3 січня 2020 року з підозрюваною Кузьменко та її захисником Владиславом Добошем проведено слідчий експеримент: будь-яких скарг, заяв і клопотань про порушення під час слідчої дії від них не надходило.

У той же час підозрюваний Антоненко від проведення слідчого експерименту відмовився, мотивуючи свою відмову відсутністю його захисників. Після залучення для захисту його прав захисника  з центру з надання безоплатної правової допомоги на місце проведення слідчих дій таки прибув адвокат підозрюваного, який у категоричній формі відмовився від проведення слідчого експерименту.

Дослівно поліція: "При цьому він почав перешкоджати проведенню слідчої дії з Юлією Кузьменко: усе це зафіксовано на відеозаписі слідчого експерименту. Разом з тим підозрювана Яна Дугарь від дачі показань та проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася".

Позиція захисту Дугарь: Адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Яни Дугарь Микола Ореховський і Віталій Коломієць подали до Державного бюро розслідувань заяву щодо фальсифікації доказів з боку слідчих.

Що передувало: Ввечері 2 січня стало відомо, що у справі вбивства журналіста Павла Шеремета проводять слідчі експерименти в центрі Києва, зокрема за участі підозрюваної Юлії Кузьменко.

Адвокат Масі Найєм зазначав, що слідчий експеримент із Антоненком відбувається з порушенням Кримінально-процесуального кодексу. За його словами, протягом останніх тижнів захисники Андрія подають клопотання про знайомлення з матеріалами справи, але ці клопотання слідчий ігнорує.

Українська правда

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Теми: Справа Шереметаполіція
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