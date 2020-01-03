Справа Шеремета: З’явилось відео, як Кузьменко проходить слідчий експеримент

Опубліковано відео, на якому видно, як Юлія Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета, проходить слідчий експеримент.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: У Києві на вулицях Івана Франка та В'ячеслава Липинського ввечері з 2 на 3 січня проводили слідчий експеримент у справі вбивства Шеремета за участі підозрюваної Кузьменко, правоохоронців та криміналістів.

Кузьменко, одягнута в одяг, схожий на той, в якому була підозрювана на відеозаписах з камер спостереження напередодні вбивстваШеремета, з пакетом у руці пройшла вулицею Івана Франка.

Експеримент проводився для порівняння ходи Кузьменко із ходою жінки, яка заклала вибухівку під автомобіль журналіста.

Поруч із Кузьменко йшов правоохоронець, до якого вона була прикута кайданками. Інший підозрюваний у справі Андрій Антоненко до експерименту не залучався.

Що було раніше: Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявив, що дії слідчих є незаконними. Він розповів, що йому досі не надали всі матеріали справи, зокрема, що стосуються камер і самого експерименту.

Добош підкреслив, що експеримент потрібно проводити в 2.40 ночі, оскільки саме такий час вказано на відео з камер спостереження.

Адвокат заявив, що клопотатиме про повторне проведення слідчого експерименту.

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