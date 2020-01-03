Справа Шеремета: З’явилось відео, як Кузьменко проходить слідчий експеримент
Опубліковано відео, на якому видно, як Юлія Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета, проходить слідчий експеримент.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: У Києві на вулицях Івана Франка та В'ячеслава Липинського ввечері з 2 на 3 січня проводили слідчий експеримент у справі вбивства Шеремета за участі підозрюваної Кузьменко, правоохоронців та криміналістів.
Кузьменко, одягнута в одяг, схожий на той, в якому була підозрювана на відеозаписах з камер спостереження напередодні вбивстваШеремета, з пакетом у руці пройшла вулицею Івана Франка.
Експеримент проводився для порівняння ходи Кузьменко із ходою жінки, яка заклала вибухівку під автомобіль журналіста.
Поруч із Кузьменко йшов правоохоронець, до якого вона була прикута кайданками. Інший підозрюваний у справі Андрій Антоненко до експерименту не залучався.
Що було раніше: Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявив, що дії слідчих є незаконними. Він розповів, що йому досі не надали всі матеріали справи, зокрема, що стосуються камер і самого експерименту.
Добош підкреслив, що експеримент потрібно проводити в 2.40 ночі, оскільки саме такий час вказано на відео з камер спостереження.
Адвокат заявив, що клопотатиме про повторне проведення слідчого експерименту.
Знати більше: Повний текст підозри Юлії Кузьменко
Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Передісторія:
- 26 грудня Добош опублікував повну версію розмови підзахисної Юлії Кузьменко з "особою Т", про зміст якої йшлося на брифінгу МВС стосовно розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
- Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор.
- Кузьменко розкритикувала експертизу, яка нібито доводить її причетність.
- Аваков заявив, що вбивство Шеремета було добре технічно підготовленим, а підозрювані говорили про покровителя, який їх має "витягнути" і захистити.
- "Слідство.Інфо" вважає, що результати експертизи, на яку посилається Аваков, неоднозначні, а докази – слабкі та непереконливі. Поліція заперечує.
- В "Української правди" також є низка питань щодо версії слідства.