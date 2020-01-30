Ніякої зустрічі з Путіним у Ізраїлі не було і Україна про неї не просила – Єрмак

Українська сторона не надсилала ніяких запитів Росії про зустріч президента Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна у Ізраїлі, такої зустрічі там не було.

Джерело: помічник президента Андрій Єрмак на зустрічі з кількома журналістами

Пряма мова: "Ніякої зустрічі із Путіним у Ізраїлі не було. Все, що розповсюджувалося у ЗМІ, якісь заяви Ушакова, не відповідають дійсності. Ніяких запитів про зустріч не було".

Деталі: За його словами, президент передав місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту не через Путіна, який там виступав.

Єрмак додав, що тема Голокосту президенту близька і його розчулило, що люди, які пережили цю трагедію, не могли потрапити на Форум, тому він і вирішив передати свої місця їм.

Що передувало: 22 cічня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Зеленський просив про зустріч із Володимиром Путіним під час візиту до Ізраїлю.

У відповідь на питання, чи довелося Кремлю відмовити у зустрічі із Зеленським, Ушаков відповів: "Ніхто нікому не відмовляв, просто від багатьох держав надходять пропозиції про зустрічі, з урахуванням графіка ці зустрічі, принаймні тривалі, не можливі".

В Ізраїлі зустрічі не відбулося, а український президент та його делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, де виступав Путін.

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