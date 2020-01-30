Ніякої зустрічі з Путіним у Ізраїлі не було і Україна про неї не просила – Єрмак

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Четвер, 30 січня 2020, 12:38

Українська сторона не надсилала ніяких запитів Росії про зустріч президента Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна у Ізраїлі і такої зустрічі там не було.

Джерело: помічник президента Андрій Єрмак на зустрічі з кількома журналістами     

Пряма мова: "Ніякої зустрічі із Путіним у Ізраїлі не було. Все, що розповсюджувалося у ЗМІ, якісь заяви Ушакова, не відповідають дійсності. Ніяких запитів про зустріч не було".

Деталі: За його словами, президент передав місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту не через Путіна, який там виступав.

Єрмак додав, що тема Голокосту президенту близька і його розчулило, що люди, які пережили цю трагедію, не могли потрапити на Форум, тому він і вирішив передати свої місця їм. 

Що передувало: 22 cічня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Зеленський просив про зустріч із Володимиром Путіним під час візиту до Ізраїлю.

У відповідь на питання, чи довелося Кремлю відмовити у зустрічі із Зеленським, Ушаков відповів: "Ніхто нікому не відмовляв, просто від багатьох держав надходять пропозиції про зустрічі, з урахуванням графіка ці зустрічі, принаймні тривалі, не можливі".

В Ізраїлі зустрічі не відбулося, а український президент та його делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, де виступав Путін.

Нагадаємо: 

  • Вранці 23 січня Зеленський прилетів до Ізраїлю. Основним пунктом візиту була участь у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц. Крім того, планувалися зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.
  • Однак українська делегація на чолі з Зеленським передала свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту тим, хто пережив цю трагедію і не може потрапити на форум, але всі інші ізраїльські заходи за участю президента України відбудуться.
  • Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем спантеличила заява Зеленського.

Українська правда
Теми: Зеленський Путін Ізраїль Андрій Єрмак


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