Ніякої зустрічі з Путіним у Ізраїлі не було і Україна про неї не просила – Єрмак
Українська сторона не надсилала ніяких запитів Росії про зустріч президента Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна у Ізраїлі і такої зустрічі там не було.
Джерело: помічник президента Андрій Єрмак на зустрічі з кількома журналістами
Пряма мова: "Ніякої зустрічі із Путіним у Ізраїлі не було. Все, що розповсюджувалося у ЗМІ, якісь заяви Ушакова, не відповідають дійсності. Ніяких запитів про зустріч не було".
Деталі: За його словами, президент передав місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту не через Путіна, який там виступав.
Єрмак додав, що тема Голокосту президенту близька і його розчулило, що люди, які пережили цю трагедію, не могли потрапити на Форум, тому він і вирішив передати свої місця їм.
Що передувало: 22 cічня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Зеленський просив про зустріч із Володимиром Путіним під час візиту до Ізраїлю.
У відповідь на питання, чи довелося Кремлю відмовити у зустрічі із Зеленським, Ушаков відповів: "Ніхто нікому не відмовляв, просто від багатьох держав надходять пропозиції про зустрічі, з урахуванням графіка ці зустрічі, принаймні тривалі, не можливі".
В Ізраїлі зустрічі не відбулося, а український президент та його делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, де виступав Путін.
Нагадаємо:
- Вранці 23 січня Зеленський прилетів до Ізраїлю. Основним пунктом візиту була участь у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц. Крім того, планувалися зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.
- Однак українська делегація на чолі з Зеленським передала свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту тим, хто пережив цю трагедію і не може потрапити на форум, але всі інші ізраїльські заходи за участю президента України відбудуться.
- Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем спантеличила заява Зеленського.